Interview Früherer finnischer Regierungschef zur Nato: „Wir sind bereit, morgen beizutreten“

Der frühere Ministerpräsident und ehemalige Außenminister Finnlands, Alexander Stubb, stellt eine schnelle Nato-Mitgliedschaft seines Landes in Aussicht. „Wir sind bereit, morgen beizutreten“, sagte Stubb im Handelsblatt-Interview. Bereits seit Ende des Kalten Kriegs war es die verteidigungspolitische Strategie Finnlands, im Zweifelsfall sofort Nato-Mitglied werden zu können. Der Verteidigungssektor des Landes wurde deswegen so Nato-kompatibel wie möglich aufgebaut.

Einige Monate werde es aber dennoch dauern: Er erwarte eine Nato-Mitgliedschaft Finnlands spätestens Ende dieses oder Anfang des kommenden Jahres, sagte Stubb.

Finnland rechnet laut Stubb damit, dass Russland mit drei Arten von Einschüchterungen auf den Nato-Beitritt reagieren wird: „Cyberbedrohungen, Bedrohungen in Form von Desinformationen und hybride Bedrohungen, also eine Mischung aus beidem“, erläuterte er. Mit einer konventionellen Bedrohung wie einem militärischen Angriff rechnet der konservative Politiker hingegen nicht.

Bei der Cyberabwehr sei Finnland bestens aufgestellt. „Wir hatten gerade erst ein Simulationsspiel mit den Amerikanern und haben sie darin geschlagen“, sagte Stubb.

Herr Stubb, diese Woche werden Finnland und Schweden voraussichtlich entscheiden, der Nato beitreten zu wollen. Wie lange dauert es, bis sie anschließend Mitglieder des Verteidigungsbündnisses sein werden: Wochen, Monate oder doch Jahre?

Es wird hoffentlich schnell gehen. Ich erwarte, dass die beiden Länder spätestens Ende dieses Jahres oder am frühen Anfang des nächsten Jahres Mitglied sein werden.

In Fachkreisen heißt es, dass es immer die Strategie der finnischen Verteidigungspolitik war, bei einer entsprechenden Situation sofort der Nato beizutreten. Dementsprechend sind alle Vorbereitungen bereits getroffen, und es fehlen nur noch Unterschriften. Stimmt das?

Ja, im Grunde genommen ist es tatsächlich so. Unsere Strategie der letzten 30 Jahre war immer, unseren Verteidigungssektor so Nato-kompatibel wie möglich aufzustellen. Deswegen haben wir die entsprechenden passenden Kampfflugzeugtypen angeschafft. Deswegen haben wir die passenden Raketenabwehrsysteme gekauft. Deswegen haben wir häufig gemeinsam mit der Nato trainiert. Deswegen haben wir an allen Nato-Operationen in Afghanistan teilgenommen. Wir haben eine der größten Armeen in Europa: 900.000 Reservestreitkräfte, 280.000 davon können wir in wenigen Tagen mobilisieren. Wir sind mehr Nato-kompatibel als die meisten Nato-Länder.

Alexander Stubb Der Politiker Alexander Stubb war von 2014 bis 2015 finnischer Ministerpräsident, zuvor übte er das Amt des Finanzministers, des Außenministers und des Handelsministers aus. Von 2017 bis 2019 war er Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank in Luxemburg. 2018 kandidierte er erfolglos gegen Manfred Weber als Spitzenkandidat der konservativen EVP für die Europawahl mit dem Ziel, EU-Kommissionspräsident zu werden. Der Professor Seit 2020 ist Stubb Direktor und Professor am European University Institute in Florenz. Er hat einen Doktortitel in internationalen Beziehungen von der London School of Economics, einen Masterabschluss in EU-Verwaltung vom Europakolleg in Brügge und einen Bachelorabschluss in Politikwissenschaft von der Furman University in South Carolina. Zudem studierte er französische Sprache, Kultur und Zivilisation an der Sorbonne in Paris.

Das heißt, ein sofortiger Beitritt wäre möglich?

Ein Nato-Beitritt ist nicht wie ein EU-Beitritt, wo man vorher, sagen wir mal rein veranschaulichend, 100.000 Seiten lange Bedingungen erfüllen muss. Bei der Nato sind es nur ein paar Dinge. Aber um beim EU-Beispiel zu bleiben: Von 100.000 Seiten Bedingungen erfüllen wir 99.999. Also ja: Wir sind bereit, morgen beizutreten.

Wie, befürchten Sie, würde Russland auf einen Nato-Beitritt Finnlands reagieren?

Wir rechnen mit drei Arten von Bedrohungen oder Einschüchterungen: Cyberbedrohungen, Bedrohungen in Form von Desinformationen und hybride Bedrohungen, also eine Mischung aus beidem.

Wie könnte eine solche Desinformationskampagne aussehen?

Die Russen könnten Finnland als ein Naziland bezeichnen. Aber das ist uns egal, denn Lügen über uns Finnen kursieren in Russland eh schon. Gefährlicher sind kontrafaktische Informationen über finnische Truppenbewegungen. Die Russen sind leider sehr gut darin, so etwas gezielt zu streuen. Zudem würden über den finnischen Nato-Beitritt in anderen Nicht-Nato-Ländern falsche Informationen verbreitet werden, um in der jeweiligen Bevölkerung Skepsis gegen das Verteidigungsbündnis zu säen und so eine Nato-Erweiterung zu verhindern.

Mit Cyberattacken, die Finnland auch befürchtet, kann man ein ganzes Land lahmlegen.

Als Selenski vor dem finnischen Parlament geredet hat, wurde die Seite des Außenministeriums und des Verteidigungsministeriums angegriffen und war down. Und dann wurde unser Luftraum verletzt. Solche Cyberattacken könnte es auch auf den Bankensektor oder die Energieversorgung geben. Aber wir haben einen der stärksten Cyberabwehrmechanismen der Welt. Wir hatten gerade erst ein Simulationsspiel mit den Amerikanern und haben sie darin geschlagen.

Erwarten Sie auch konventionelle militärische Bedrohungen?

Nein, eher nicht. Aber natürlich sind wir darauf auch vorbereitet.

Stichwort konventionelle Kriegsführung: Es gibt Einschätzungen, dass die Russen auch nukleare Waffen als Teil einer solchen ansehen. Glauben Sie, dass der russische Präsident Wladimir Putin sie im Ukrainekrieg einsetzen könnte?

Nein, nein, nein. Putin ist vieles, aber nicht suizidal. Auch die russische Armee ist nicht suizidal. Die Russen wissen, dass sich dann vermutlich die Nato einmischen würde. Und wenn die russische Armee noch nicht einmal gegen eine kleine ukrainische Armee ankommt, was soll sie dann gegen die Nato ausrichten? Natürlich müssen wir die Gefahr eines Atomkriegs im Hinterkopf behalten, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es dazu kommt.

Blicken wir einmal in die Republik Moldau: Der kleine ukrainische Grenzstaat ist ebenfalls nicht Nato-Mitglied und befürchtet, Putins nächstes Ziel zu sein. Zeigt dies, dass strategische Neutralität in der Außen- und Verteidigungspolitik ein Land nicht mehr schützt?

Neutralität hat für einige Staaten während des Kalten Kriegs funktioniert – um eine Eskalation abzuwenden. Finnland war nicht aus ideologischen Gründen neutral, sondern aus Notwendigkeit. So konnten wir die Sowjetunion von uns fernhalten. Schweden, Irland und die Schweiz sind aus ideologischen Gründen neutral, aber natürlich stellt sich nun die Frage: Wenn wir in Europa einen neuen Eisernen Vorhang haben, kann man dann noch neutral sein? Natürlich muss das jedes Land für sich selbst entscheiden, aber ich bin der Auffassung, dass es schwierig ist, neutral zu sein, wenn es seinen Zweck nicht erfüllt.

Herr Stubb, vielen Dank für das Interview.

