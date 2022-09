Teresa Ribera fordert eine grundlegende Reform des europäischen Strommarktes. Die derzeit hohen Preise lägen nicht nur am Ukraine-Krieg – sondern auch am Versagen der Politik.

Die spanische Umweltministerin steht mit der Energiekrise vor großen Herausforderungen. (Foto: AP) Teresa Ribera

Deutschland will den Strompreis künstlich senken. Spanien und Portugal haben bereits seit Juni einen Preisdeckel für Gas, das zur Stromproduktion verwendet wird. Taugt der als Vorbild für Europa?

Ja, in der aktuellen Krise hilft er gegen die schädliche Preisspirale, weil er den Einfluss des Gaspreises auf den Strompreis begrenzt und die hohen Extra-Gewinne der Anbieter von Erneuerbaren und Atomstrom senkt. Das funktioniert sehr gut: Der Strompreis in Spanien ist dadurch im Schnitt 17 Prozent niedriger, als er es ohne Deckel wäre.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen