Der renommierte Ökonom und Glücksforscher ist optimistisch, dass die Menschen trotz höherer Inflation glücklicher werden. An der Sinnhaftigkeit von Joe Bidens Industriepolitik hegt er Zweifel.

Der boomende Arbeitsmarkt mache die Menschen mit einer Stelle glücklich. (Foto: Getty Images) Geschäftsfrauen

New York In den USA liegt die Inflationsrate bei derzeit fünf Prozent, in Deutschland bei 7,4 Prozent. Zugleich steigt die Angst vor einer Rezession. Ökonom und Glücksforscher Justin Wolfers von der Universität von Michigan aber ist optimistisch: Der boomende Arbeitsmarkt mache die Menschen mit einer Stelle glücklich. Für die USA sagt er: „An den Indikatoren gemessen hatten wir es noch nie so gut wie heute.“

Die Inflation in den USA, auch die Kerninflation, falle zudem. Eine Rezession sei keineswegs sicher. Die Wachstumszahlen für das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal, die an diesem Donnerstag veröffentlicht werden, zeigten, dass die Wirtschaft „ganz schön in Schwung gekommen“ sei.

