Bei ihrer Gegenoffensive hat die ukrainische Armee die Taktik verändert. Im Interview erklärt Militärexperte Kofman, was davon zu erwarten ist.

Berlin Herr Kofman, Sie haben kürzlich zum dritten Mal seit Beginn des Kriegs die Ukraine besucht. Was war das eindrücklichste Erlebnis?

Ich bin immer wieder davon beeindruckt, mit welcher Energie die Menschen einem in der Ukraine begegnen, wie motiviert diese Leute auch nach eineinhalb Jahren Krieg noch sind. Am Schreibtisch, Tausende Kilometer entfernt, bekomme ich davon nichts mit.

Sie haben Mitglieder des Geheimdiensts, Offiziere und einfache Soldaten interviewt. Was haben Sie erfahren?

Man erhält sehr direkte Antworten über den Status Quo und die bestehenden Probleme. Die Soldaten haben kein Interesse daran, irgendetwas zu beschönigen und so ein falsches positives Narrativ zu erzeugen. Denn nur so bekommen sie sinnvolle Ratschläge oder können zum Ausdruck bringen, welche Hilfe sie benötigen.

