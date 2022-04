Interview Macron-Vertrauter Pascal Canfin: „Wenn Europa ein geopolitischer Akteur sein will, brauchen wir die nötigen Mittel“

Brüssel Pascal Canfin ist Vorsitzender des Umweltausschusses im Europaparlament. Doch seinen Einfluss verdankt er vor allem seiner engen Beziehung zu Europas starkem Mann, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Im Interview mit dem Handelsblatt fordert der französische Europaabgeordnete nun mehr Tempo beim Ölembargo gegen Russland, zeigt aber zugleich großes Verständnis für die deutsche Zurückhaltung. Frankreich wolle keine „moralischen Argumente“ gegen Berlin ins Feld führen, sagt er. „Wir wollen nichts tun, was Europa spaltet.“

Beim Thema Stabilitätspakt nimmt Canfin die Bundesregierung hingegen in die Pflicht. Er hält eine Reform der Euro-Schuldenregeln für dringend geboten und fordert Bewegung von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP).

„Wenn Europa ein geopolitischer Akteur wie China und die USA sein will, brauchen wir die nötigen Mittel“, sagte Canfin mit Blick auf die ambitionierten Ziele der EU zu Klimaschutz, Digitalisierung und Verteidigung. Die Investitionen würden entweder über flexiblere Schuldenregeln oder über gemeinsame EU-Fonds möglich. „Man kann nicht zu beidem Nein sagen.“

In seiner ersten Amtszeit war Emmanuel Macron einer der Antreiber in der EU. Was können wir in den kommenden Jahren erwarten?

Keine Überraschungen. Wir haben bereits alles auf den Tisch gelegt, was wir erreichen wollen, in den Bereichen Verteidigung, Green Deal, strategische Autonomie, Industrie- und Fiskalpolitik. Viele dieser Pläne sind noch in Arbeit. Die Ziele sind da, nun müssen wir liefern.

Schließt das einen Energieboykott gegen Russland ein?

Wir sind sehr zurückhaltend bei diesem sehr sensiblen Thema wegen der Lage in Deutschland. Wir wollen nichts tun, was Europa spaltet und unsere Einheit schwächt.

Vita Pascal Canfin Der Politiker Pascal Canfin, 47, begann seine politische Karriere bei den französischen Grünen. Für sie zog er 2009 erstmals ins Europaparlament ein und beschäftigte sich mit Wirtschafts- und Finanzfragen. Es folgten Stationen im Außenministerium und beim französischen WWF. 2019 kehrte er ins Europaparlament zurück, diesmal als Vertreter von Emmanuel Macrons liberaler Bewegung La République en Marche. Der Macron-Statthalter Macron berief Canfin 2018 in den französischen Klimarat. Seitdem haben die beiden eine enge Beziehung entwickelt. Im Europaparlament ist Canfin als Vorsitzender des Umweltausschusses der einflussreichste Politiker von Macrons liberaler Bewegung. Er erklärt gern die Haltung der französischen Regierung zu allen möglichen Fragen und wird daher als Statthalter des Präsidenten in der EU-Hauptstadt wahrgenommen.

Bedeutet das Konsensprinzip also, dass der Langsamste den Zeitpunkt des Embargos bestimmt?

Das habe ich nicht gesagt. Wir sind uns der Komplexität der Lage bewusst. Aber wir wissen auch, dass wir jeden Tag eine Milliarde Euro für Öl und Gas ausgeben. Diesen Status quo können wir nicht akzeptieren, wir müssen vorankommen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat gerade gesagt, Deutschland könne binnen Tagen ohne russisches Öl auskommen. Wie bald erwarten Sie nun das Embargo der EU?

Wir müssen über das Timing reden. Wenn wir schneller aussteigen wollen, müssen wir bereit sein, zusätzliche Hilfen für Haushalte und Unternehmen bereitzustellen, um die möglichen ökonomischen Folgen abzumildern. Viele werfen Deutschland vor, beim Energiethema nicht genug zu tun. Sie sagen, Deutschland habe eine moralische Pflicht zu handeln.

Sie teilen diese Meinung nicht?

Während der Euro-Krise hatte Deutschland moralische Argumente benutzt, um Griechenland oder Italien in Haushaltsfragen zu belehren. Wir waren damals dagegen, und wir wollen heute auch keine moralischen Argumente gegen Deutschland ins Feld führen. Die anderen europäischen Länder haben häufig um Deutschlands Solidarität gebeten, nun müssen wir Solidarität mit Deutschland beim Umgang mit diesem sehr schwierigen Thema zeigen.

Und dafür erwartet Frankreich dann wiederum ein Entgegenkommen Deutschlands bei der Reform des Stabilitätspakts?

Macron beginnt mit der Ausgangsposition, dass Europa insgesamt mehr in gemeinsame Prioritäten investieren muss, einschließlich, wie wir unsere Abhängigkeit von russischer Energie verringern können. Nehmen wir zum Beispiel den grünen Umbau der Wirtschaft. Wenn jede Regierung nur allein investiert, wäre Deutschland wohl in der Lage, ziemlich viel zu investieren. Andere Länder hingegen würden zurückfallen. Das würde das Gefälle zwischen den europäischen Staaten noch vergrößern. Wir würden riskieren, nicht nur die EU-Klimaziele zu verfehlen, sondern auch die Ungleichheit im Binnenmarkt und in der Euro-Zone zu vergrößern. Wir brauchen also eine Strategie für gemeinsame Investitionen, wo es sinnvoll ist, zum Beispiel bei der Produktion von Batterien oder Wasserstoff. Und zugleich müssen wir den Mitgliedstaaten erlauben, ebenfalls mehr zu investieren.

Müssen deshalb die Maastricht-Regeln aufgeweicht werden?

Es geht nicht darum, die Regeln aufzuweichen, denn für eine Währungsunion brauchen wir gemeinsame Regeln. Es geht darum, sie an den Zweck anzupassen – und was ist der Zweck? Die Euro-Zone zu sichern und unsere gemeinsamen Prioritäten umzusetzen, wofür wir investieren müssen. Dafür brauchen wir mehr Flexibilität als in der Vergangenheit.

Aber die Maastricht-Obergrenzen für das Defizit und die Staatsschulden wollen Sie nicht anrühren.

Nein, denn dafür müssten wir die EU-Verträge ändern, und das würde Jahre dauern. Was wir wollen, ist Konsistenz zwischen unseren gemeinsamen Zielen wie dem Green Deal und der Klimaneutralität und unserer gemeinsamen Fähigkeit, diese mit Investitionen umzusetzen. Wenn wir uns auf dieses Prinzip verständigt haben, können wir über die Instrumente reden. Lassen Sie uns die Regeln so anpassen, dass wir alle das Ziel erreichen können.

Kritiker halten das für einen Vorwand, um mehr Schulden aufnehmen zu können.

Das ist die Debatte der Vergangenheit. Wir müssen natürlich unsere Haushalte konsolidieren, wenn die Pandemie vorbei ist. Aber zugleich müssen wir investieren, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Wir können es uns nicht leisten, in die Vor-Corona-Zeit zurückzufallen, als wir viel zu wenig investiert haben. Wenn Europa ein geopolitischer Akteur wie China und die USA sein will, brauchen wir die nötigen Mittel.

Einige EU-Länder sind noch nicht überzeugt.

Die Debatte geht in die richtige Richtung. Die Kluft zwischen Nord- und Südländern in der EU ist viel weniger tief als vorher, wie man gerade an dem gemeinsamen Reformvorschlag von Spanien und den Niederlanden gesehen hat. Auch im Berliner Koalitionsvertrag steht ein Bekenntnis zu mehr Investitionen. Deshalb wird diese Debatte viel weniger polarisierend geführt als früher.

Gemeinsame europäische Schulden bleiben in Deutschland hoch umstritten. Der Corona-Wiederaufbaufonds der EU hat dieses Tabu erstmals gebrochen. Die Bundesregierung sagt, dass dies eine einmalige Ausnahme war.

Der Wiederaufbaufonds war ein großer Schritt nach vorn, weil wir jetzt ein gemeinsames Verständnis davon haben, welche Investitionen unterstützt werden sollten. Als Nächstes muss diskutiert werden, was mit nationalen Budgets finanziert werden soll – und was man besser gemeinsam finanziert. Wenn die nötigen Investitionen zu hundert Prozent aus den nationalen Haushalten kommen, steigen auch die Schuldenstände. Wenn wir entscheiden, dass es effizienter ist, gemeinsam zu investieren, brauchen wir zusätzliche europäische Mittel. Man kann nicht zu beidem Nein sagen. Wir müssen die richtige Balance finden.

Die Risikoaufschläge auf griechische und italienische Staatsanleihen sind zuletzt schon wieder gestiegen. Sehen Sie nicht die Gefahr einer neuen Euro-Krise?

Ein wichtiger Faktor ist die Erwartung an den Finanzmärkten, dass wir nicht die gleichen Fehler begehen wie vor zehn Jahren. Die europäischen Regierungen und die EZB haben in der Pandemie gezeigt, wie man Spannungen an den Märkten vermeiden kann – durch den Wiederaufbaufonds und die Aussetzung des Stabilitätspakts. Lassen Sie uns auf diesen Erfolg aufbauen und nicht die Geister der Vergangenheit heraufbeschwören.

