Der China-Experte Kevin Rudd prognostiziert dem Westen im Fall eines Kriegs um Taiwan ein wirtschaftliches Desaster. Deutsche Unternehmen haben 100 Milliarden in dem Land investiert.

„Meine Erfahrung im Umgang mit China ist: Es ist besser ist, klar und konsequent zu sein als schwach und unentschlossen.“ (Foto: IMAGO/AAP) Kevin Rudd, Ex-Premier Australiens

Singapur Der frühere australische Premierminister und Chinakenner Kevin Rudd warnt im Fall einer Zuspitzung des USA-China-Konflikts vor gravierenden wirtschaftlichen Folgen. Ausländische Investoren seien im Fall einer militärischen Auseinandersetzung mit dem Risiko konfrontiert, ihre Investitionen in China abschreiben zu müssen, ähnlich wie derzeit in Russland, sagte Rudd im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Er ist mittlerweile Chef der Denkfabrik Asia Society. „Wenn Xi Jinping seine Ambition umsetzt, Taiwan gewaltsam einzunehmen, und die Vereinigten Staaten militärisch darauf reagieren, werden sie von den Verbündeten Unterstützung erwarten“, sagte Rudd – „entweder militärisch oder in Form von politischen und wirtschaftlichen Sanktionen.“

Auch in Friedenszeiten hält Rudd, der Chinas Staatschef Xi mehrfach persönlich getroffen hat, Investitionen in China für riskant. Das Land bewege sich zunehmend in eine marxistisch-leninistische Richtung. Es komme zu einer strukturellen Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und einer zunehmenden Abschottung. „Das ist eine Gefahr, wenn man alles auf die Chinakarte setzt.“

