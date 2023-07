Interview mit Mikko Huotari Merics-Chef: „China steht am Wendepunkt“

Der China-Thinktank Merics ist eine Institution in Berlin. In der vergangenen Woche stellte dort Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) die erste Chinastrategie der Bundesregierung vor. 2021 hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in diesen Räumen ihre Grundsatzrede zu China gehalten.

2021 sanktionierte die chinesische Regierung Merics und weitere europäische Institutionen als Vergeltung für EU-Sanktionen. Seitdem dürfen Mitarbeiter von Merics nicht mehr in die Volksrepublik reisen.

Herr Huotari, die Bundesregierung mahnt die Unternehmen mit großem Chinageschäft dazu, sich breiter aufzustellen. Doch viele Firmen sind in China, weil der Markt weiterhin wächst – wie sind die Aussichten für die kommenden Jahre?

China steht an einem Wendepunkt in seiner wirtschaftlichen Entwicklung. Die wirtschaftliche Erholung nach dem Ende der Coronarestriktionen fällt in diesem Jahr deutlich schlechter aus als von vielen erwartet. Wir werden aufgrund des Basiseffekts, das heißt des Vergleichs zum Vorjahr, weiter positive Zahlen auf dem Papier sehen, aber es ist klar, dass China das droht, was Japan schon erlebt hat: eine verlorene Dekade.

Woher kommt diese Schwäche der chinesischen Wirtschaft?

Zu den aktuell akuten Krisen kommt, dass die chinesische Führung viele notwendige Strukturreformen zu lange aufgeschoben hat. China ist eine der unproduktivsten Volkswirtschaften der Welt. Es hat mit massiven Finanzproblemen insbesondere auf lokaler Ebene zu kämpfen. Das innovationsgetriebene Wachstum, das die Staatsführung angestrebt hatte, gerät unter anderem wegen ausländischer Technologiebeschränkungen unter Druck. Das wirtschaftspolitische Fundament Chinas wackelt.

Umfragen zeigen, dass die meisten der Unternehmen, die schon in China sind, dennoch weiter investieren wollen. Liegen sie falsch?

Nicht unbedingt. Ein schlechtes Gesamtwachstum heißt nicht, dass es in einzelnen Sektoren nicht auch besser laufen kann. Und globale Geschäftsaussichten sind in dieser Phase kein Schönheitswettbewerb.

Die Wirtschaft anderer Länder wächst immer noch deutlich langsamer als die Chinas.

Selbst unsichere vier Prozent Wachstum können den chinesischen Markt attraktiver machen als Europa in einer Rezession. Doch wer glaubt, dass China wie noch vor ein paar Jahren der Wachstumstreiber im Unternehmen sein kann, der andere Entwicklungen ausgleicht, liegt falsch. Vor dem Hintergrund der Wiederbelebung der Industrie in den USA könnte die Dekade 2030 bis 2040 in den USA sogar attraktiver sein als in China. Von anderen asiatischen Wachstumsmärkten gar nicht zu reden.

Kann China die USA überhaupt noch wie prognostiziert im Jahr 2030 als größte Volkswirtschaft der Welt überholen?

Das ist noch möglich, aber es hängt von den Entscheidungen ab, die China in den nächsten Monaten trifft. Und natürlich davon, wo die Reise in den USA hingeht.

Wo könnte China im Vergleich zu den USA in den nächsten Jahren aufholen?

In vielen Bereichen setzt China heute eher schon den Maßstab, zum Beispiel bei Infrastruktur. Die große Aufholjagd findet weiterhin im Hochtechnologiebereich statt: von der Flugzeugherstellung zu Landwirtschaftsmaschinen, zu Robotik, Medizintechnik und IT. Ein zentraler Bereich, in dem nicht nur China, sondern auch Europa gegenüber den USA aufholen will, ist die Anwendung von Künstlicher Intelligenz. Ein anderer ist Militärtechnik – nicht nur bei zivilen Flugzeugen, sondern auch bei Kampfflugzeugen liegt China deutlich zurück. Auch beim Design und bei der Produktion von Halbleitern hinken chinesische Unternehmen ihren amerikanischen Konkurrenten teilweise zehn Jahre oder mehr hinterher. Bei allen Schwierigkeiten erwarte ich schon allein aufgrund der massiven Ressourcen, die in diese Bereiche gesteckt werden, dass China da aufholen wird.

Vergangene Woche hat die Bundesregierung die erste Chinastrategie in der Geschichte der Bundesrepublik vorgelegt. Ein großer Wurf mit Blick auf mehr Diversifizierung von China oder Minimalkonsens?

Irgendwo in der Mitte: eine wichtige Wegmarke, die deutliche Veränderungen in der deutschen Chinapolitik markiert. In der Substanz ist wenig völlig überraschend. Vieles wurde seit Monaten diskutiert. Es ist gut, dass das Interesse an Kooperation mit der Beschreibung von Risiken und Herausforderungen insgesamt balanciert scheint. Im Kern scheint es eben doch relativ große Einigkeit in der Bundesregierung zu geben.

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht in erster Linie die Unternehmen in der Verantwortung, das Derisking umzusetzen. Stimmen Sie zu?

Nein. Wir befinden uns in einer neuen Phase der Globalisierung. Es steht der Test an, ob wir mit einem naiv-liberalen Wirtschaftsmodell einfach so weitermachen können wie bisher. Dass ein Derisking im Verhältnis zu China ohne neue Anreize, Unterstützung und auch Eingriffe des Staates funktioniert, ist falsch – der Staat setzt die Rahmenbedingungen.

Was braucht es mit Blick auf mehr Unabhängigkeit von China denn genau?

Absolut zentral ist, dass die Politik die Diversifizierung der Unternehmen stärker flankiert – das tut sie ja auch zunehmend. Sie muss Handelsabkommen ermöglichen, Rohstoff- und Energiepartnerschaften schließen. Zweites großes Thema ist Technologie. Bei der Frage, ob und wie Unternehmen und Forschungsinstitutionen Technologie- und Innovationspartnerschaften mit China eingehen, kann sich der Staat nicht völlig raushalten.

Die chinesische Führung nutzt immer wieder Abhängigkeiten aus, um politische Ziele durchzusetzen.

Das ist der dritte Punkt: Wirtschaftssicherheit. Wir müssen im Umgang mit China stärker auf unsere Verletzlichkeiten schauen, also etwa auf Abhängigkeiten, die unsere Innovations- und Industrieökosysteme beeinträchtigen können. In dem Zusammenhang zu sagen, das betreiben wir nur unter dem Gesichtspunkt, was Unternehmen allein machen wollen und können, ist nicht plausibel.

Vita Der Wissenschaftler Mikko Huotari ist seit 2020 Direktor des China-Forschungsinstituts Merics. Bis 2018 war er Professor für Internationale Politik in Freiburg. Die Berater Merics wurde 2013 von der Stiftung Mercator gegründet. Der Berliner Thinktank berät Politik, Unternehmen und andere Institutionen.

Die stark in China investierten Unternehmen sagen, dass sie schon längst Derisking betreiben, weil sie in der Volksrepublik für den chinesischen Markt produzieren.

Das zeigt, dass die Definition von Risiken auf Unternehmensseite sehr unterschiedlich zu der politischen Definition sein kann. Oberste Priorität für Unternehmen in dieser neuen Phase der Globalisierung ist die Sicherung der Lieferketten. Da ist Lokalisierung eine rationale Antwort. Diese Strategie ist aber geradezu schädlich, wenn man die geopolitischen Risiken im Fokus hat. Die Politik kann von Unternehmen in der Breite nicht erwarten, dass sie sich freiwillig vom chinesischen Markt zurückziehen. Das wäre naiv.

Wo muss sich die deutsche Volkswirtschaft zuerst von China unabhängiger machen?

Am verletzbarsten sind wir derzeit bei kritischen Rohstoffen, die für die technologische Entwicklung im Allgemeinen und grüne Technologien im Besonderen zentral sind. Diese Abhängigkeit betrifft unmittelbar die Zukunft des Industriestandorts Europa.

Welcher Zeithorizont ist realistisch?

Diese kritischen Rohstoffe so zu gewinnen und zu raffinieren, dass wir dabei nicht abhängig von China sind, wird sicher fünf bis zehn Jahre dauern.

Das ist eine lange Zeit – vor diesem Hintergrund ist es vielleicht doch ganz ratsam, gegenüber China nicht allzu hart aufzutreten?

Wir sollten uns sicher nicht proaktiv in einen heftigen Technologiestreit mit China stürzen. Aber nur weil wir gewisse Abhängigkeiten haben, kann es kein Leisetreten gegenüber der chinesischen Staatsführung geben. Wir müssen vielmehr darauf setzen, die Abhängigkeiten, die China ja durchaus auch gegenüber uns hat, auszubauen und als Hebel in Stellung zu bringen. Peking muss klar sein, dass auch sie dramatisch verlieren würden, wenn sie politisch motiviert den Export von kritischen Rohstoffen einschränken.

Wo ist China technologisch von Deutschland abhängig?

Zuallererst im technischen Bereich, bei Mess- und Kontrollinstrumenten, Hochtechnologie-Maschinen, insbesondere Werkzeugmaschinen, bei einigen medizinischen Geräten, aber auch Spezialchemieprodukten. Starke Abhängigkeiten gibt es auch bei Luft- und Raumfahrzeugen und speziellen Arzneiwaren. Wenn Deutschland möchte, dass diese Hebel gegenüber China bestehen bleiben und noch ausgebaut werden, muss der Staat diese Bereiche entsprechend fördern.

In Moskau raunte Staats- und Parteichef Xi Jinping dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu, dass er derzeit Umbrüche sehe, die es in 100 Jahren nicht gegeben habe, und dass die beiden Staatschefs diese Veränderungen vorantrieben. Was meint er damit?

Die Äußerung zeigt, in welcher historischen Mission sich Xi Jinping sieht. Er sieht einen Wendepunkt in der internationalen Weltordnung. Da geht es nicht um Ost und West, sondern darum, dass sich autokratische Systeme international stärker gegen demokratische Systeme durchsetzen und die Hegemonie der USA mittelfristig gebrochen wird. Das ist der Umbruch, den Xi Jinping sieht und den er vorantreiben will.

Was bedeutet das für deutsche Unternehmen?

Ein naiver Umgang mit China ist der größte Fehler, den man machen kann. Es muss ein vollkommen anderes Risikokalkül bei den Unternehmen einziehen. Das ist bei vielen Unternehmen schon passiert, aber noch nicht bei allen.

Was heißt das genau?

Es geht bei der Einschätzung des Risikos bei Geschäften in China nicht mehr wie in der Vergangenheit vor allem nur darum, ob man die Wachstumsaussichten in seinem Sektor richtig einschätzt oder wie gut die Beziehungen zum lokalen Parteisekretär sind. Es geht jetzt um viel mehr. China will im Wettbewerb mit unserem System nicht nur bestehen, sondern sich durchsetzen. Das sollte Unternehmen bewusst sein, die sich in Verflechtungen und Abhängigkeiten begeben. Wir sind jetzt noch in einer Grauzonenphase, aber es besteht das Risiko, dass Unternehmen mit zu engen Verflechtungen mit China politisch und gesellschaftlich einmal so wahrgenommen werden, dass sie auf der falschen Seite der Geschichte stehen.

Herr Huotari, vielen Dank für das Interview.

