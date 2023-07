Der Chef des Mercator Institute for China Studies glaubt, dass das chinesische Wachstumsmodell in einer Sackgasse steckt – und erklärt, wie sich Deutschland darauf einstellen sollte.

Für viele Unternehmen ist China noch immer ein attraktiver Markt. (Foto: Reuters) Volkswagen-Produktion in Shanghai

Der China-Thinktank Merics ist eine Institution in Berlin. In der vergangenen Woche stellte dort Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) die erste Chinastrategie der Bundesregierung vor. 2021 hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in diesen Räumen ihre Grundsatzrede zu China gehalten.

2021 sanktionierte die chinesische Regierung Merics und weitere europäische Institutionen als Vergeltung für EU-Sanktionen. Seitdem dürfen Mitarbeiter von Merics nicht mehr in die Volksrepublik reisen.

