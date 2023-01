Nouriel Roubini warnt vor dem fragilen Zustand der Weltwirtschaft: Unsere nahe Zukunft könnte genauso trostlos aussehen wie die Zeit der Großen Depression.

US-Starökonom Nouriel Roubini warnt vor der Schuldenkrise. Ökonom Nouriel Roubini

Düsseldorf, New York Nouriel Roubini ist einer der schillerndsten Ökonomen unserer Zeit – weit gereist und weltbekannt. Nicht zuletzt deshalb, weil er mit seinen pessimistischen Prognosen großes Aufsehen erregt, zuletzt mit seinem Buch „Megathreats“.

Man muss nicht all seine Ansichten über die Zukunft teilen, sollte Roubinis Argumente aber kennen. Denn der Professor der Stern School of Business in New York sagte nicht nur das Platzen der US-Immobilienblase 2008 und die folgende Finanzkrise als Erster voraus. Der 64-Jährige prophezeite auch den wirtschaftlichen Absturz wegen der Coronapandemie.

US-Starökonom Nouriel Roubini zur Weltwirtschaft

