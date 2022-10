Indonesien besitzt die größten Nickelreserven der Welt – doch exportieren will das Land seinen Schatz nicht. Stattdessen sollen VW, BMW und Daimler vor Ort produzieren.

Der Präsident ist derzeit auch Vorsitzender der G20-Gruppe. (Foto: REUTERS) Joko Widodo in Japan

Jakarta Der weltweite Konkurrenzkampf um den künftigen Markt der Elektromobilität ist voll entbrannt. Werden deutsche Autokonzerne ihre Batterien und E-Fahrzeuge künftig nicht mehr in Europa, sondern in Indonesien produzieren? So jedenfalls will es Indonesiens Präsident Joko Widodo, der im Handelsblatt-Interview massiv um deutsche Autohersteller wirbt.

Seine Botschaft: Das Land mit dem weltweit größten Nickelvorkommen ist der ideale Produktionsstandort für die deutsche Autoindustrie. Für die Konzerne sei es so möglich, die komplette Lieferkette abzudecken – von den Nickelschmelzanlagen über die Batteriefertigung bis zum fertigen Auto. Indonesien soll zum globalen Zentrum der Automobilindustrie werden.

Der Trend zu E-Autos bedeutet für Schwellenländer eine große Chance. Bis 2030 wird sich allein der Markt für Batterien versiebenfachen, schätzt der Finanzdienstleister S&P Global. Entsprechend attraktiv ist es, jetzt einen möglichst großen Teil der Lieferkette für Batterien anzusiedeln.

