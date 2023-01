Nadia Calviño wirbt für ein neues Design des europäischen Strommarkts, damit die Energiepreise sinken und weniger schwanken. Damit würden auch Subventionen überflüssig.

Madrid Spaniens Wirtschaftsministerin Nadia Calviño mahnt in der EU gleiche Wettbewerbsbedingungen für Investitionen in die grüne Transformation an. „Wir müssen den Binnenmarkt erhalten und vermeiden, dass die reicheren Länder die Energiewende vorantreiben können“, sagte Calviño in einem Interview, von dem ein Teil am Montag auf dem Handelsblatt-Energiegipfel ausgestrahlt wurde.

„Der Klimawandel ist eine globale Herausforderung. Es reicht nicht, wenn Deutschland seine Industrie transformieren kann. Wir müssen sicherstellen, dass alle europäischen Länder in der Lage sind, diesen Übergang zu finanzieren.“

Deutschland hat mehrere EU-Länder gegen sich aufgebracht, als Berlin im vergangenen Herbst 200 Milliarden Euro bereitstellte, um Entlastungspakete für die hohen Energiepreise zu finanzieren. Spanien kann sich Hunderte Milliarden Euro für Entlastungspakete nicht leisten.

„Unser Ansatz war ganz anders als der deutsche: Wir wollten den Ursprung des Problems angehen und sicherstellen, dass wir vernünftige Energiepreise haben“, so Calviño. „Damit werden Subventionen als Entschädigung wegen der hohen Energiekosten überflüssig.“

