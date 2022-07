Interview Politikberater Fraser: „Jeder Bewerber muss seine Treue zum Brexit beweisen“

Brüssel Herr Fraser, Boris Johnson hat seinen Rücktritt angekündigt. Was passiert jetzt?

Die Konservativen werden kommende Woche damit beginnen, einen neuen Parteivorsitzenden zu wählen. Zunächst sucht die Fraktion aus dem Bewerberfeld zwei Kandidaten aus, die sich dann in einer Stichwahl den Parteimitgliedern stellen. Der Prozess dürfte bis September dauern. Deshalb müssen die Tories auch entscheiden, ob sie Johnson bis zum Herbst als Premierminister dulden wollen oder ob sie jemand anderes als Interimschef bevorzugen.

Ist es wirklich denkbar, dass er nach dieser riesigen Revolte noch bis September regiert?

Ich schätze, die Tories werden ihn vorläufig im Amt lassen, aber seiner Macht enge Grenzen setzen. Er wird keine großen Initiativen mehr verkünden dürfen, sondern nur den Betrieb am Laufen halten. Das könnte Spannungen zwischen seinem Ehrgeiz als Regierungschef und den Vorstellungen seiner Minister mit sich bringen. Natürlich müsste die Regierung auf unerwartete Ereignisse etwa im Ukrainekrieg reagieren, aber Johnson kann keine kontroverse Politik mehr vorantreiben wie etwa das Gesetz zum Nordirland-Protokoll.

Das Gesetz, das von der EU als Völkerrechtsbruch angesehen wird, liegt erst mal auf Eis?

Es ist sehr wahrscheinlich, dass es geparkt wird, weil es umstritten ist und die Handlungsfreiheit von Johnsons Nachfolger binden würde. Auch große Steuersenkungen wird Johnson nicht einfach verkünden können.

Die Labour-Opposition will verhindern, dass er bis September weiterregiert, und droht mit einem Misstrauensvotum im Parlament. Könnte es also doch schon kommende Woche zu Ende sein?

Ich weiß nicht, wie eine solche Abstimmung ausgehen würde. Wenn die Tories für sich entschieden haben, dass Johnson für eine Übergangszeit im Amt bleiben soll, würden sie Labour wahrscheinlich nicht dabei helfen, die Regierung zu stürzen. Denn dann stünden Neuwahlen im Raum, und ich glaube nicht, dass irgendjemand dies im Moment für die richtige Antwort hält. Ich bin mir nicht sicher, ob Labour-Chef Keir Starmer die Folgen seiner Ankündigung durchdacht hat.

Wer hat die besten Chancen auf Johnsons Nachfolge?

Es wird ein großes Bewerberfeld geben. Die Kandidaten, die es am ehesten in die Endrunde schaffen können, wenn sie antreten, sind Ex-Finanzminister Rishi Sunak, Außenministerin Liz Truss und Ex-Außenminister Jeremy Hunt. Sunak und Truss waren beide sehr still diese Woche, wenn man einmal von Sunaks Rücktrittserklärung absieht. Das legt nahe, dass sie beide die Lage sondieren. An der Parteibasis populär sind auch Verteidigungsminister Ben Wallace und Handelsstaatssekretärin Penny Mordaunt, aber sie dürften es schwerer haben, genug Stimmen in der Fraktion zu sammeln, um in die Endrunde zu kommen.

Am Donnerstag hat der Premierminister seinen Rücktritt angekündigt. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Boris Johnson

Was wäre das beste Ergebnis für die EU?

Zunächst mal ist festzuhalten, dass der Brexit passiert ist. Das wird sich nicht ändern. Jede konservative Regierung wird die Pro-Brexit-Instinkte der großen Mehrheit in der Partei respektieren müssen. Es wäre also ein Fehler, eine grundlegende Änderung der Politik gegenüber der EU zu erwarten. Niemand wird eine Rückkehr in den Binnenmarkt fordern. Was sich ändern könnte, sind der Ton und die Haltung. Jeremy Hunt etwa würde das Nordirland-Thema etwas weniger scharf angehen, aber die Probleme existieren und müssen gelöst werden.

Das Nordirland-Gesetz wird also von der neuen Regierung weiter vorangetrieben?

Nicht unbedingt in seiner derzeitigen Form. Aber der Druck der Unionisten, die faktische Abtrennung von Nordirland nicht zu akzeptieren, ist da. Jeder neue Parteivorsitzende wird daher einen begrenzten Spielraum haben. Denn alles, was er oder sie tut, wird vom Brexit-Flügel genauestens beobachtet werden. Ein moderater Politiker wie Hunt wird besonders unter die Lupe genommen werden. Jeder Bewerber muss seine Treue zum Brexit beweisen.

Der Anführer wechselt, sonst ändert sich nichts?

Die objektiven Umstände ändern sich nicht. Aber wir werden hoffentlich eine Regierung bekommen, die stärker auf kompetentes Regieren und die Details achtet, als mit Drohungen und großer Rhetorik zu arbeiten.

Was ist mit Johnsons Politik, mit höheren Staatsausgaben die strukturell schwachen Regionen zu fördern?

Zumindest rhetorisch wird es wahrscheinlich eine Rückkehr zu traditionellen konservativen Positionen zu Steuern und Staatsausgaben geben. Aber auch die neue Regierung wird gegen die Wirtschaftskrise kämpfen müssen. Sie wird die Rufe der Wähler nach weiteren Hilfen nicht ignorieren können.

