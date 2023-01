 Interview: So ergeht es dem Deutschen Ben Kauler im Ukraine-Krieg

Seit Kriegsbeginn unterstützt er die Ukraine bei der Verteidigung des Landes. Nun berichtet der 21-Jährige aus Sachsen von Häuserkämpfen im Donbass, Hinterhalten und einer überraschenden Entdeckung.

Berlin Vor zehn Wochen berichtete der „Tagesspiegel“ über den Deutschen Ben Kauler (Name geändert), der sich seit dem 25. Februar 2022 in der Ukraine aufhält und als Mitglied der ukrainischen Armee gegen die russischen Invasoren kämpft. Hier erzählt er, wie es ihm seit unserem Gespräch im November 2022 ergangen ist.

Lesen Sie hier das gesamte Interview mit Ben Kauler:

In den vergangenen Wochen wurden Sie mehrfach im schwer umkämpften Bachmut eingesetzt. Was haben Sie dort gemacht?

Mein Team und ich wurden als „QRF“ eingesetzt, das bedeutet „Quick reaction force“. Wir stehen also als Reserve bereit und werden in gepanzerten Fahrzeugen losgeschickt, wenn Kameraden vor Ort in Schwierigkeiten stecken. Wir versuchen dann, sie herauszuholen. In einem Fall war eine ukrainische Einheit unter starken Beschuss geraten, hatte von 50 Soldaten schon etwa 20 verloren. Die Überlebenden forderten Verstärkung an, wir eilten zu ihnen und haben uns dann gemeinsam zurückgezogen.

