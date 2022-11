Welche Beziehung zu Peking will der Inselstaat? Vize-Außenminister Tsai Ming-Yen über Xi Jinpings Aufrüstung, globale Halbleiter-Lieferketten und die deutsche China-Politik.

Herr Tsai, Ihr Land wird von einem immer aggressiveren China bedroht. Was bedeutet das für die Welt?

Taiwan steht an der Front im Kampf gegen die Expansion autoritärer Staaten. Wir wissen, dass wir unsere Souveränität selbst verteidigen müssen, deshalb stärken wir gerade unsere Verteidigungskapazität. Gleichzeitig war internationale Unterstützung für Taiwan noch nie so wichtig wie jetzt. Es muss ein gemeinsames Projekt der demokratischen Länder sein, die Kosten für autoritäre Staaten so sehr zu erhöhen, dass sie sich genau überlegen, ob sie zu weit gehen und die regelbasierte Ordnung brechen.

