Mehr Vertrauen in den Staat und ihre Existenz, größere Solidarität und neue Geschlechterrollen: Die Soziologin Natalia Otrischtschenko beschreibt, wie der Krieg die Ukraine verändert hat.

Seit etwa einem halben Jahr herrscht Krieg in der Ukraine. (Foto: dpa) Charkiw

Wien Verlorene Vergangenheit, verlorene Häuser und verlorene berufliche Identität – knapp ein halbes Jahr nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar hat sich die Gesellschaft in dem Land verändert. Trotz ungewisser Zukunft seien die Ukrainer seit dem 24. Februar solidarischer geworden, die Gesellschaft habe mehr Vertrauen in ihre Existenz. Diese Bilanz zieht Natalia Otrischtschenko.

Die ukrainische Soziologin dokumentiert seit Kriegsbeginn die Erfahrungen von zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern des Landes. „Durch die Gespräche erhalten die Leute die Kontrolle über ihre Lebensgeschichten zurück“, erklärt Otrischtschenko. Bis Herbst soll so am Center for Urban History in Lwiw eine Datenbank von 200 Gesprächen entstehen.

