Interview Verhandlungsexperte über Wladimir Putin: „Wir müssen herausfinden, was Scheitern für ihn heißt“

Thorsten Hofmann hat für das BKA mit Entführern und Geiselnehmern verhandelt. Hier erklärt er, welche Taktik der Westen gegenüber Russland verfolgen sollte.

Der russische Präsident lässt sich bislang weder durch Diplomatie noch durch Sanktionen von seinem Angriffskrieg abbringen. (Foto: dpa) Wladimir Putin

Herr Hofmann, Sie unterrichten Verhandlungsführung an der Quadriga Hochschule in Berlin. Für das Bundeskriminalamt haben Sie mit Entführern und Geiselnehmern verhandelt. Haben Sie dort Strategien gelernt, mit denen man auf Putin einwirken könnte?

Es gibt da zwei Aspekte. Jemand, der mit Gewalt droht, tut das aus subjektiv empfundener Macht heraus. Oder er hat ein tief liegendes Bedürfnis oder Anliegen, das er so durchsetzen will. Das ist bei einer Entführung nicht anders als bei Krieg. Putins Machtempfinden stützt sich einerseits auf potenziell verbündete Staaten, wie China, und andererseits darauf, dass er den Gashahn in der Hand hat. Sobald sich die westlichen Staaten andere Gas- und Ölquellen erschließen, mindert das Putins Machtempfinden. Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass er zu Lösungen am Verhandlungstisch bereit ist.

