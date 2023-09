Interview Vestager will EU-Förderbank risikofreudiger machen

Die Kandidatin für den Chefposten will die EU-Investitionsbank stärker zum Risikokapitalgeber machen. Davon sollen vor allem Gründer profitieren.

Die langjährige EU-Kommissarin hat sich kürzlich für den Wahlkampf beurlauben lassen. (Foto: via REUTERS) Margrethe Vestager

Brüssel, Luxemburg Margrethe Vestager will die Europäische Investitionsbank (EIB) neu ausrichten, wenn sie zur neuen Präsidentin der Förderbank gewählt werden sollte. Sie bewerbe sich nicht nur um einen Job, sondern um ein Mandat zur Reform, sagte sie im Interview mit dem Handelsblatt. Die Bank müsse schneller werden und mehr Risiko eingehen.

Einen besonderen Fokus will sie auf den Technologiesektor legen. Es gebe ein „Loch“ im Markt, sagt die langjährige EU-Wettbewerbskommissarin.

Es mangele an europäischer Finanzierung, wenn Start-ups eine bestimmte Größe erreichten und ihre Produktion skalieren wollten. „Manche Dinge werden in Europa nicht finanziert“. Unternehmer suchten sich ihr Kapital dann in den USA, in Singapur oder Saudi-Arabien.

Dabei mangelt es aus ihrer Sicht nicht an privatem Kapital in Europa. Es müsse nur „aktiviert“ werden.

Die EIB könne neue Finanzprodukte mit großen Pensionsfonds und Family-Offices entwickeln, sagt sie. Diese hätten ein Interesse daran, Start-ups langfristig zu unterstützen.