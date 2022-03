Interview Zukunftsforscher Jeremy Rifkin: „Dies wird der letzte Krieg um fossile Brennstoffe sein“

Der Ökonom und Bestsellerautor glaubt, dass der Ukrainekrieg die Energiewende beschleunigen wird. Deutschland müsse mit Macht eine neue Energie-Infrastruktur aufbauen.

„Dies wird der letzte Krieg um fossile Brennstoffe sein.“ (Foto: C. LEBEDINSKY/Challenges-REA/laif) Jeremy R. Rifkin

New York Jeremy Rifkin berät Regierungen und Politiker in aller Welt. Er setzt sich seit Jahrzehnten für eine umweltverträglichere Wirtschaftsform ein, hat 21 Bücher geschrieben, darunter die Bestseller „Third Industrial Revolution“, „Die Wasserstoffwirtschaft“ und „The Green New Deal“.

Den Krieg in der Ukraine sieht er als Beschleuniger der Energiewende. Deutschland müsse sich beeilen, mahnt er. Atomkraft sieht er anders als viele andere nicht als sinnvollen Energieträger an.

Die Ukraine selbst könne in der Zukunft eine entscheidende Rolle für die dritte industrielle Revolution spielen. Mit seinen riesigen Flächen könnte das Land Wind- und Solarstrom für die Wasserstoff-Elektrolyse erzeugen und über umgerüstete Pipelines vertreiben.

Das komplette Interview lesen Sie hier:

