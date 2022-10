Billige Energie und keine Scheu vor Schulden: Mit diesem Rezept kommen die Vereinigten Staaten vergleichsweise glimpflich durch die Krise – und ziehen immer mehr deutsche Unternehmen an.

Der Präsident hält auf der Intel-Baustelle eine Rede und lobt Amerika als Wirtschaftsstandort: „Made in America“ sei nicht mehr nur ein Slogan. „Es ist die Realität“. (Foto: AP) Joe Biden

New York, Spartanburg America is back“, ruft US-Präsident Joe Biden in seiner Flieger-Sonnenbrille den Gästen auf der Baustelle in Ohio zu. Der Chiphersteller Intel will hier eine neue Fabrik bauen. Die amerikanische Fahne hinter dem Präsidenten wird von einem riesigen Bagger-Arm gehalten. Planierraupen fahren emsig im Hintergrund. Auf dem großen blauen Plakat rechts vom Podium steht in weißen Lettern: „A future made in America“ – eine Zukunft, gemacht in Amerika.

In einem Bundesstaat, der sonst eher für seine Maisfelder bekannt ist, will Intel insgesamt 20 Milliarden Dollar investieren und 3000 Vollzeit-Arbeitsplätze in der Halbleiterproduktion schaffen. „Made in America“ sei nicht mehr nur ein Slogan. „Es ist die Realität“, erklärt Biden.

