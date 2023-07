Islamischer Staat USA vermeldet Tötung von IS-Anführer in Ostsyrien

Die USA haben laut eigenen Angaben IS-Anfüher Usamah al-Muhadschir per Drohnenangriff getötet. Das teilte das US-Zentralkommando am Sonntag mit.

Es habe bereits am 7. Juli einen Angriff auf den IS-Anführer geben. (Foto: dpa) Syrien

Kairo Die USA haben eigenen Angaben zufolge einen Anführer der Extremistenorganisation Islamischer Staat (IS) in Ostsyrien mit einer Drohne getötet.

Das US-Zentralkommando teilte am Sonntag mit, es habe am 7. Juli einen Angriff auf Usamah al-Muhadschir gegeben.

„Der Angriff am Freitag wurde von denselben MQ-9 durchgeführt, die zuvor von russischen Flugzeugen in einem fast zweistündigen Manöver bedrängt worden waren“, hieß es in der Erklärung weiter.

