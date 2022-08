Israel Ein unangenehmer Anruf für Olaf Scholz – Israelische Zeitung: Der Kanzler hat „kläglich versagt“

In Israel löst der Eklat in Berlin einen innenpolitischen Streit aus und wird zum Wahlkampfthema. Der Bundeskanzler telefoniert zugleich mit dem israelischen Regierungschef.

Eklat in Berlin. (Foto: Stefan Boness/Ipon) Mahmud Abbas, Olaf Scholz

Tel Aviv Nach dem Eklat wegen der Holocaust-Äußerung des Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas hat Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem israelischen Ministerpräsidenten Jair Lapid telefoniert. Die Äußerungen von Abbas im Kanzleramt seien „für ihn persönlich und die gesamte Bundesregierung unerträglich und völlig inakzeptabel“, sagte Scholz.

Er verurteile jeden Versuch scharf, den Holocaust zu leugnen oder zu relativieren. Jede Bundesregierung habe die Verantwortung, die Erinnerung an den Zivilisationsbruch der Shoah wachzuhalten. Lapid und Scholz vereinbarten den Angaben zufolge ein baldiges Treffen in Berlin.

Abbas hatte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz am Dienstag in Berlin gesagt, Israel sei für „50 Holocausts“ an den Palästinensern verantwortlich. Scholz hatte diese Behauptung unwidersprochen im Raum stehen lassen. Erst Stunden später verurteilte er die Abbas-Äußerung in einem Tweet.

Während der Pressekonferenz hatte sich der Kanzler lediglich von einem von Abbas vorgetragenen Apartheid-Vorwurf gegen Israel distanziert und gleichzeitig Wahlen in den Palästinensergebieten angemahnt.

