Israel Toter und Verletzte bei Anschlag in Tel Aviv

Ein Fahrzeug ist vorsätzlich in eine Menschengruppe gefahren. Ministerpräsident Netanjahu hat die Reserve der Grenzpolizei mobilisiert und das Militär um zusätzliche Kräfte gebeten.

Polizisten und Forensiker arbeiten neben einem Auto nach einem mutmaßlichen Anschlag. (Foto: dpa) Mutmaßlicher Anschlag in Tel Aviv

Tel Aviv In Israel ist am Freitag ein Fahrzeug vorsätzlich in eine Menschengruppe gefahren. Nach Angaben der Behörden wurden bei dem Angriff in der Stadt Tel Aviv ein Mensch getötet und fünf weitere verletzt. Bei den Opfern handele es sich um Touristen. Ein Polizist, der in der Nähe des Tatorts gewesen sei, habe den Fahrer des Wagens „neutralisiert“, als dieser versuchte habe, eine Waffe zu ziehen. Zunächst hatten die Behörden von einem Anschlag mit terroristischem Hintergrund gesprochen.

Es war der zweite tödliche Angriff am Freitag, nachdem zwei Schwestern beim Beschuss ihres Autos im besetzten Westjordanland getötet wurden. Die Nationalität des in Tel Aviv getöteten Touristen blieb zunächst offen.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wies nach Angaben seines Büros die Polizei an, alle Reserveeinheiten der Grenzpolizei zu mobilisieren. Zudem habe er das Militär angewiesen, zusätzliche Kräfte bereit zu stellen.

