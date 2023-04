Israel Toter und Verletzte bei Attacke in Tel Aviv

Es handelt sich um einen Angriff mit terroristischem Hintergrund. Ministerpräsident Netanjahu soll die Reserve der Grenzpolizei und das Militär mobilisiert haben.

Polizisten und Forensiker arbeiten neben einem Auto nach einem mutmaßlichen Anschlag. (Foto: dpa) Mutmaßlicher Anschlag in Tel Aviv

Jerusalem In Israel ist nach Angaben des Außenministeriums am Freitagabend ein Mensch bei einem Angriff getötet worden. Zudem habe es bei der Attacke mit terroristischem Hintergrund in der Stadt Tel Aviv mehrere Verletzte gegeben, teilte das Ministerium mit.

Der Rettungsdienst erklärte, bei den Opfern handele es sich um ausländische Touristen. Mindestens ein Mensch habe eine Schusswunde erlitten. Bei der Polizei hieß es, möglicherweise sei in der Nähe des Tatortes auch ein Auto in eine Personen-Gruppe gefahren.

In einer Mitteilung der Regierung nur wenige Minuten nach den Vorfällen hieß es, Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe die Reserve der Grenzpolizei mobilisiert und das Militär angewiesen, zusätzliche Kräfte bereit zu stellen.

Mehr: Politische Spannungen stellen Nordirland erneut vor eine Zerreißprobe