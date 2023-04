Israel Toter und Verletzte bei mutmaßlichem Anschlag in Tel Aviv

Ein Fahrzeug ist vorsätzlich in eine Menschengruppe gefahren. Ministerpräsident Netanjahu hat die Reserve der Grenzpolizei mobilisiert und das Militär um zusätzliche Kräfte gebeten.

Polizisten und Forensiker arbeiten neben einem Auto nach einem mutmaßlichen Anschlag. (Foto: dpa) Mutmaßlicher Anschlag in Tel Aviv

Tel Aviv Bei einem mutmaßlichen Anschlag in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv sind am Freitagabend nach Angaben von Sanitätern ein Italiener getötet und sieben weitere Touristen verletzt worden. Nach Polizeiangaben rammte der Attentäter nahe der Strandpromenade eine Gruppe von Menschen mit seinem Auto. Das Fahrzeug habe sich überschlagen. Ein Polizist habe bemerkt, dass der Fahrer versuchte, eine Waffe zu ziehen. Daraufhin habe er ihn erschossen.

Im Stadtzentrum waren nach dem Vorfall Sirenen von Krankenwagen zu hören. Das italienische Außenministerium schrieb bei Twitter: „Entsetzen und tiefe Bestürzung über den feigen Anschlag in Tel Aviv.“ Außenminister Antonio Tajani brachte in einem Tweet seine „entschiedene Verurteilung des Terrorismus“ zum Ausdruck. Auch bei zwei der Verletzten handle es sich um Italiener, sagte er am Abend im italienischen Fernsehen.

Erst im vergangenen Monat waren bei dem Anschlag eines Palästinensers im Stadtzentrum Tel Avivs ein Mann getötet und zwei weitere verletzt worden. Am Freitagvormittag wurden bei einem Anschlag im Westjordanland zwei israelische Schwestern getötet und ihre Mutter lebensgefährlich verletzt. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wies nach Angaben seines Büros die Polizei an, alle Reserveeinheiten der Grenzpolizei zu mobilisieren. Zudem habe er das Militär angewiesen, zusätzliche Kräfte bereit zu stellen.