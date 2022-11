 IT-Sicherheit: US-Regierung ermahnt Deutschland wegen Huawei - „inakzeptable Risiken für die nationale Sicherheit“

Auf dem Nato-Gipfel in Bukarest will die Allianz über den Umgang mit China beraten. Die USA sehen gerade im deutschen Mobilfunknetz gefährliche Schwachstellen.

Der Mobilfunkanbieter gilt für viele Staaten als verlängerter Arm der chinesischen Regierung. (Foto: imago images / Eibner Europa) Huawei

Brüssel, Berlin Es war ein Novum in der Geschichte der Nato: Auf dem Gipfel in Madrid beschlossen die Mitgliedstaaten des Verteidigungsbündnisses im Sommer ein strategisches Konzept, das erstmals China als Herausforderung für die transatlantische Sicherheit beschreibt. Gerade die USA dringen darauf, den Machtzuwachs der Volksrepublik stärker in den Blick zu nehmen. Das neue Strategiekonzept ist für die Amerikaner nur der Anfang. Sie fordern konkrete politische Ergebnisse.

Deshalb steht neben Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine auch der Umgang mit China auf der Agenda des Treffens der Nato-Außenminister in Bukarest. An diesem Mittwoch will die Allianz darüber beraten, wie sie sich gegen chinesische Einflusskampagnen und Erpressungsversuche wappnen kann.

Die Amerikaner haben eine konkrete Vorstellung davon, was das bedeutet – den Verzicht auf Technologie made in China. Insbesondere die Tatsache, dass der chinesische IT-Konzern Huawei weiterhin einer der wichtigsten Ausrüster von europäischen Mobilfunknetzen ist, bereitet den USA Sorgen.