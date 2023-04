Italien Ärzte: Berlusconis gesundheitlicher Zustand verbessert sich weiter

Berlusconi wird seit rund einer Woche in dem Krankenhaus wegen einer Lungenentzündung und chronischer Leukämie behandelt. Sein Gesundheitszustand hat sich nun wohl verbessert.

Der rechtspopulistische Politiker, der von 1994 bis 2011 mit Unterbrechungen insgesamt vier Regierungen vorgestanden hatte, war vor rund einer Woche in die Mailänder Klinik eingeliefert worden. (Foto: dpa) Silvio Berlusconi

Mailand Der gesundheitliche Zustand des früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi verbessert sich nach Angaben seiner behandelnden Ärzte weiter. In den letzten 72 Stunden sei es zu einer „weiteren stetigen Verbesserung der Atem- und Nierenfunktion“ des 86-jährigen Ex-Regierungschefs gekommen, hieß es am Donnerstag in einer von seinen Ärzten unterzeichneten Mitteilung der Mailänder Klinik San Raffaele.

Er müsse zudem weiter auf der Intensivstation behandelt werden. Berlusconi wird seit rund einer Woche in dem Krankenhaus wegen einer Lungenentzündung und chronischer Leukämie behandelt.

Bereits am Montag sprachen die Ärzte in einer offiziellen Mitteilung von einer „schrittweisen und beständigen“ Verbesserung seines Gesundheitszustands. Die angewandten Therapien, denen Berlusconi unterzogen wird, zeigten die erwarteten Ergebnisse, so dass man „vorsichtig optimistisch“ sein könne.

Der rechtspopulistische Politiker, der von 1994 bis 2011 mit Unterbrechungen insgesamt vier Regierungen vorgestanden hatte, war vor rund einer Woche in die Mailänder Klinik eingeliefert worden. Zunächst war von Herz-Kreislauf- und Atemproblemen die Rede.

