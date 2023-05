Der größte See Italiens leidet unter der langanhaltenden Trockenheit – und mit ihm die Landwirtschaft. Schuld ist aber nicht nur das Klima, sondern auch das marode Leitungssystem.

Der Gardasee in Italien führt so wenig Wasser wie seit 70 Jahren nicht mehr. (Foto: dpa) Touristen laufen zur Insel San Biagio im Gardasee

Rom Die Isola di San Biagio liegt am Westufer des Gardasees. Bei niedrigem Wasserstand lässt sich die Insel zu Fuß erreichen – an einigen Stellen versinkt man aber normalerweise bis zur Hüfte im Wasser. Auf aktuellen Videos und Fotos sieht man einen weißen Damm, auf dem Touristen entlanglaufen, sich gerade mal die Füße nass machen.

Der Gardasee führte am 19. April so wenig Wasser wie noch nie zu diesem Zeitpunkt des Jahres. Seit 70 Jahren werden die Messungen aufgezeichnet. Laut neuesten Satellitenaufnahmen und Daten der offiziellen Behörden erreicht der See derzeit nur rund 43 Prozent seines Füllstands. Mit rund 370 Quadratkilometern ist der Gardasee das größte Binnengewässer Italiens – und als Süßwasserreservoir enorm wichtig für die Lebensmittelproduktion im Norden des Landes. Der Fluss Mincio verbindet den Gardasee mit dem Po, eine der größten Lebensadern für Landwirte und Reisbauern.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen