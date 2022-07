Italien Premier Mario Draghi kündigt Rücktritt an - aber Staatspräsident Mattarella lehnt ab

Rom Die Kabinettssitzung von Italiens Regierung dauerte nur knapp 40 Minuten. Wichtigster Punkt auf der Agenda: die Zukunft von Mario Draghi. Der Premier kündigte vor seinen Ministerkollegen an, noch am Abend sein Rücktrittsgesuch beim Staatspräsidenten einzureichen. Die Koalition der „Nationalen Einheit“, die seine Regierung seit Anbeginn getragen habe, existiere nicht mehr.

Er habe sich in den vergangenen Tagen „mit größtem Einsatz“ dafür starkgemacht, den gemeinsamen Weg fortzusetzen. „Ich danke Ihnen für Ihre Arbeit, die vielen erzielten Ergebnisse“, erklärte Draghi laut Mitteilung seines Ministerpräsidenten-Büros. Man müsse stolz sein auf das, „was wir in einem sehr schwierigen Moment im Interesse aller Italiener erreicht haben“.

Damit ist die nächste Eskalationsstufe der Regierungskrise in Europas drittgrößter Volkswirtschaft erreicht. Und das alles, weil sich eine der größten Regierungsparteien, die Fünf-Sterne-Bewegung, an diesem Donnerstag bei einer wichtigen Senatsabstimmung über ein milliardenschweres Konjunkturpaket komplett enthalten hat.

Auch wenn sich der Ausverkauf der italienischen Staatsanleihen unmittelbar nach Draghis Ankündigung noch einmal beschleunigte, die Zinsen für die zehnjährigen Anleihen auf 3,549 Prozent anstieg und sich der Abstand der Rendite zu den deutschen Anleihen (Spread) auf 224 Basispunkte nach 208 Punkten am Mittwoch vergrößerte: Draghis Rücktrittsgesuch muss noch nicht gleich seinen Rücktritt bedeuten. Die Entscheidung über die politische Zukunft des Landes liegt jetzt vorerst beim Staatspräsidenten. Und der lehnte Draghis Gesuch am Donnerstagabend prompt ab.

Neuwahlen nicht ausgeschlossen

Er wird nun mit großer Wahrscheinlichkeit versuchen, Draghi vom Weitermachen zu überzeugen. So ist es denkbar, dass sich der Premier in der kommenden Woche einem erneuten Misstrauensvotum in beiden Parlamentskammern stellt. Besteht Draghi die Prüfung mit großer Mehrheit oder gar mit Unterstützung der Fünf-Sterne-Bewegung, könnte die Koalition weiterregieren wie bisher.

Auch eine Umbildung des Kabinetts ist denkbar, dann womöglich ohne Beteiligung der Fünf Sterne. Alternativ, jedoch gehen davon bislang die wenigsten Beobachter im politischen Rom aus, könnte Mattarella bis zur Parlamentswahl einen Interimspremier ernennen. Selbst ein Name für einen möglichen Nachfolger machte am Donnerstag schon die Runde: Giuliano Amato, zweimaliger Premier und seit neun Jahren Präsident des italienischen Verfassungsgerichts.

Findet sich keine neue Mehrheit im Kabinett, müsste Mattarella gar das Parlament auflösen und Neuwahlen aufrufen. Innerhalb von 70 Tagen müssten diese abgehalten werden. Der Zeitpunkt wäre für Italien äußerst ungünstig: Im Herbst bereitet die Regierung in Rom traditionell das Haushaltsbudget für das kommende Jahr vor, das anschließend durchs Parlament muss – mit oft zähen Verhandlungen.

Vorerst aber bleibt Draghi weiter im Amt. Die Frage ist nur, wie lange noch: Am Mittwoch will er sich offenbar in einer Rede an das Parlament wenden, wie mehrere italienische Medien berichteten.

Es kriselt schon seit Wochen

Schon seit Wochen kriselte es zwischen den Fünf Sternen und den anderen Regierungsparteien. Nach stundenlangen Diskussionen am Mittwoch beschlossen die Linken, sich bei der Senatsabstimmung zu enthalten. Das Konjunkturpaket mit einem Volumen von rund 26 Milliarden Euro soll vor allem Familien und Unternehmen helfen, um durch die aktuelle Energiekrise zu kommen. Doch die Kabinettspläne gingen der Partei um Ex-Premier Giuseppe Conte nicht weit genug, sie forderten immer wieder Nachbesserungen.

Draghi, der seit Februar 2021 im Amt ist und Italien seitdem souverän durch die Coronakrise und den Beginn des Ukrainekriegs manövriert hat, ermahnte die Regierungsparteien in den vergangenen Wochen mehrmals, das Bündnis weiter zu unterstützen. Die reguläre Legislatur läuft noch bis Frühjahr 2023.

Mehr: Italien vor dem Wahlkampf – Ein Land im politischen Schwebezustand