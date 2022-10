Italien „Teil des Westens und seines Bündnissystems“ – Giorgia Meloni bekennt sich zu Europa

In ihrer ersten Rede als Italiens Regierungschefin gibt sich die rechte Politikerin überraschend moderat. Erstmals distanziert sie sich deutlich vom Faschismus.

Die neue Premierministerin verspricht, europäische Regeln zu befolgen. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Giorgia Meloni

Rom Giorgia Meloni hat schon unzählige Male im italienischen Parlament geredet. Doch ihr Auftritt am Dienstagmorgen ist ein historischer: Es ist der erste seit ihrer Vereidigung als Ministerpräsidentin – und das erste Mal, dass in Rom eine Frau die Regierung anführt.

Die 45-Jährige zeigt sich stolz und betont gleichzeitig die große Verantwortung, als sie in der Abgeordnetenkammer um das Vertrauensvotum bittet, das am Dienstagabend vorliegen sollte und das ihre Regierung nach der Amtsübernahme am Wochenende noch benötigt.

Meloni gibt sich moderat und europafreundlich in ihrer Rede: „Italien ist voll und ganz Teil des Westens und seines Bündnissystems.“ Zusammen mit Griechenland sei das Land die „Wiege der westlichen Zivilisation und ihres Wertesystems“.

Das Ziel ihrer Regierung sei es nicht, die europäische Integration zu verlangsamen oder zu sabotieren, sondern Europa effizienter in der Krisenbewältigung zu machen. Man werde geltende Regeln akzeptieren und wolle dazu beitragen, einige zu ändern – etwa beim Stabilitätspakt.

