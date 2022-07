Italien Ukraine-Krieg und Euro-Stabilität: Welche Folgen hat Italiens Regierungskrise für Europa?

Rom Nach nur anderthalb Jahren politischer Stabilität ist Italien am Donnerstag in die nächste Regierungskrise gestürzt. Die Koalition von Mario Draghi droht zu zerbrechen, der Premier hat am Abend seinen Rücktritt beim Staatspräsidenten eingereicht – der diesen vorerst abgelehnt hat. Der römischen Politik stehen nun turbulente Tage bevor.

Welche Auswirkungen hat die Krise in Europas drittgrößter Volkswirtschaft auf Deutschland und die Euro-Zone? Was heißt das für die Energiekrise und Europas Ukraine-Politik? Das sind die fünf wichtigsten Fragen zur Regierungskrise:

Italien trägt fast ein Viertel der Verschuldung in der Euro-Zone, die Summe ist zuletzt durch die Pandemie auf rund 2,7 Billionen Euro angewachsen, ein neuer Rekord. Der Schuldenstand liegt bei 150 Prozent der Wirtschaftsleistung, nur Griechenland steht noch schlechter da. Der Spread, also der Abstand zwischen deutschen und italienischen Staatsanleihen, kletterte noch am Donnerstagabend auf 222 Basispunkte – im vergangenen Sommer, als sich das Land in einem beispiellosen Aufschwung nach der Coronakrise befand, lag dieser Wert meist zwischen 100 und 120.

Am Donnerstag stieg auch die Rendite für die zehnjährigen italienischen Staatsanleihen sofort an, auf nun 3,54 Prozent. Auch wenn das alles nicht gut klingt, bricht dadurch nicht gleich eine neue Währungskrise aus. Die Schuldentragfähigkeit Italiens ist nicht gefährdet, weil die Staatsanleihen im Schnitt eine Laufzeit von sieben Jahren haben.

Zwar wird sich der Schuldendienst kurzfristig verteuern. Im Vergleich mit vergangenen Jahren liegt er aber im Schnitt immer noch niedriger als noch zu Krisenzeiten, weil sich Italien zuletzt in der extremen Niedrigzinsphase sehr günstig neues Geld beschaffen konnte. Obendrein geht es den italienischen Banken heute viel besser als noch in der vergangenen Euro-Krise. Die Eigenkapitalquoten sind heute viel höher, die Anzahl der faulen Kredite wurde massiv abgebaut.

2. Fließen trotzdem die Milliardengelder aus Brüssel?

Draghi gilt im Ausland als Stabilitätsanker, der den Plan für den Brüsseler Wiederaufbaufonds umschreiben ließ und Italien wieder zu internationalem Standing verholfen hat. Das Land bekommt mehr als 190 Milliarden Euro aus dem Corona-Topf, so viel wie kein anderer Mitgliedstaat. Die weiteren Zahlungen aus Brüssel sind aber an die Umsetzung der Reformen geknüpft, die Draghi in den vergangenen Monaten vorangetrieben hat. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni sagte, Brüssel verfolge die Zuspitzung der Krise in Italien mit Besorgnis und Befremden.

Sollte es nun gar zu Neuwahlen kommen, drohen sich die Haushaltsplanung und dringend erforderliche Reformen zu verzögern – damit steht auch hinter den Hilfsmilliarden aus Brüssel wieder ein Fragezeichen. Vor allem dann, wenn sich plötzlich eurokritische Parteien aus dem rechten Lager an der Regierungsspitze befinden könnten. Denkbar ist bei einer vorgezogenen Neuwahl etwa ein Parteienbündnis aus rechter Lega und den „Brüdern Italiens“. Letztere führen die Umfragen seit einigen Wochen an – obwohl sich Parteichefin Giorgia Meloni nie offiziell vom Faschismus losgesagt hat.

3. Was bedeutet die Krise für die Märkte?

Die italienische Börse hat auf die Unsicherheit in der Politik sofort reagiert, schon am Nachmittag stürzten die Kurse in Mailand ab, die Börse schloss mit einem Minus von 3,4 Prozent – auf dem niedrigsten Stand seit November 2020, also mitten in der Coronakrise. Die politische Zitterpartie könnte nun die Märkte weiter bremsen – und damit das ohnehin nur noch stark abgeschwächte Wirtschaftswachstum von geschätzt 2,7 Prozent weiter drücken.

Vor dem Ukrainekrieg ging Italiens Regierung noch von einem Wachstum von 4,6 Prozent für das laufende Jahr aus. Wegen der gestörten globalen Lieferketten, der bislang starken Abhängigkeit von russischem Gas und der besonders durch die Energiepreise getriebenen Inflation wurde der Wert aber schnell nach unten korrigiert.

Beim mächtigen Industrieverband Confindustria zeigte man sich entsetzt über die neuste Entwicklung. Er sei „vollkommen fassungslos“, konstatierte Verbandschef Carlo Bonomi auf einer Veranstaltung am Donnerstag. Die Krise trifft Italien obendrein nicht nur mitten in der Sorge wegen des Ukraine-Kriegs und der Energieknappheit: Die Corona-Zahlen schnellen seit Wochen wieder nach oben. Dazu herrscht derzeit eine der schlimmsten Dürren der jüngeren Geschichte mit Ernteeinbußen und Milliardenverlusten bei den Landwirten.

Deutschland ist für Italien der wichtigste Handelspartner weltweit. Vergangenes Jahr gingen 12,8 Prozent aller Exporte nach Deutschland, 16,4 Prozent aller Importe kommen aus der Bundesrepublik. Beide Volkswirtschaften sind eng verzahnt, vor allem in Branchen wie der Automobilindustrie, dem Maschinenbau oder der Chemie. Geht es Italien schlecht, sind die Auswirkungen auch direkt bei deutschen Firmen zu spüren.

4. Was wird sich an Europas Ukraine-Politik ändern?

Draghi hat seit Beginn des Krieges eine extrem harte Haltung gegenüber Russlands Präsident Wladimir Putin eingenommen. Der Ukraine wiederum eröffnete er als erster westlicher Politiker die Perspektive des Beitritts zur Europäischen Union. Dass sich die EU-Staaten am Ende auf den Kandidatenstatus für das überfallene Land einigen konnten, ist auch Draghis Druck zu verdanken. Diese gewichtige Stimme könnte nun in Brüssel fehlen

Ähnlich wie in Deutschland gab es aber auch in Italien internen Koalitionsstreit über die Lieferung schwerer Waffen. Vor einigen Wochen splittete sich sogar ein Teil der Fünf-Sterne-Bewegung ab, weil sie den regierungs- und Nato-kritischen Kurs der Partei nicht mehr mittragen wollte. Mehr als 60 Abgeordnete haben sich der Fraktion „Zusammen für Italien“ zusammengeschlossen, die von Außenminister Luigi di Maio angeführt wird.

In Russland wurde Draghis Rücktritt schon euphorisch aufgenommen. Der ehemalige Präsident und heutige Vizechef des Sicherheitsrats Dimitri Medwedew postete auf dem Nachrichtendienst Telegram eine Fotomontage von Großbritanniens Ex-Premier Boris Johnson, Draghi und einem Kopf mit Fragezeichen. „Wer wird der Nächste sein?“, schrieb Medwedew dazu. Bereits nach Johnsons Rücktritt hatte er geschrieben: „Die besten Freunde der Ukraine gehen. Der Sieg ist in Gefahr! Der erste ist weg …“

5. Gibt es Auswirkungen auf die Energiekrise?

Möglicherweise ja. Am Sonntagabend soll Draghi eigentlich zu Gesprächen nach Algerien aufbrechen und dort ein Gasabkommen unterzeichnen. Zusätzliche neun Milliarden Kubikmeter Erdgas sollen so in Richtung Südeuropa kommen, ein wichtiger Meilenstein, um unabhängiger von Russland zu werden. Als angezählter Premier geht Draghi nun allerdings geschwächt in die Gespräche. Die Reise wird er aber offenbar nicht absagen: Erst am Mittwoch, direkt nach der geplanten Rückkehr aus Nordafrika, soll Draghi auf den Wunsch von Staatspräsident Mattarella im Parlament sprechen.

Über die Pipelineanbindung via Tunesien ist Algerien mit der italienischen Insel Sizilien verbunden. Schon heute ist Algerien der zweitwichtigste Lieferant für Italien. Im vergangenen Jahr lag der Anteil der russischen Importe noch bei mehr als 40 Prozent, momentan macht das russische Gas nur ein Viertel der Importe aus.

Mehr: Premier Draghi will gehen, Präsident Mattarella lässt ihn nicht.