 Italien: Zwischen Dürre, Wassermangel und Überschwemmungen

In der Emilia-Romagna fiel an einem Tag so viel Regen wie sonst in einem ganzen Monat. Gleichzeitig leiden Italiens Seen unter der Dauerdürre – und mit ihnen die Landwirtschaft. Schuld ist aber nicht nur das Klima.

12.05.2023 - 12:00 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen