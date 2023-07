Iwan Popow Die Wut eines Generals spaltet Russlands Armee

Generalmajor Iwan Popow kommandierte einen der stärksten russischen Kampfverbände. Nach Kritik wirft ihn die Armeeführung raus.

Nach seiner Entlassung schimpfte der General gegen die russische Militärführung. (Foto: dpa) Iwan Popow

Wien Nachdem sich die innenpolitischen Wogen nach der Wagner-Meuterei etwas geglättet haben, erfasst die russischen Streitkräfte eine neue Welle der Erregung. Ausgelöst wurde sie durch die Entlassung von Generalmajor Iwan Popow – und durch dessen Reaktion: Der Kommandant der 58. Armee äußerte in einer Audiobotschaft an seine Untergebenen heftige Kritik an der Armeeführung.

Er habe der Führung die Probleme der Kampfeinheiten geschildert: „Das ist das Fehlen von Konterbatteriefeuer und Aufklärung sowie der Massentod unserer Brüder durch die gegnerische Artillerie.“ Auch habe er Generalstabschef Waleri Gerassimow aufgefordert, Einheiten mit großen Verlusten auszuwechseln.

Statt auf ihn zu hören, so der 48-jährige Offizier, habe die Führung bei Verteidigungsminister Sergei Schoigu seine Absetzung in die Wege geleitet. „Der Feind konnte unsere Armee nicht vertreiben“, sagt Popow in der Aufnahme. „Aber unser höchster Vorgesetzter versetzt uns einen verräterischen und heimtückischen Schlag in den Rücken. Er köpft die Armee im schwierigsten und angespanntesten Moment.“