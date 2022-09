Jeromin Zettelmeyer im Interview Spitzenökonom über EZB-Fehler und Energiekrise: „Das Ergebnis ist katastrophal“

Brüssel Der Spitzenökonom Jeromin Zettelmeyer fordert die EU-Staaten auf, im Kampf gegen die Energiekrise nicht nur über Markteingriffe wie Preiskontrollen zu diskutieren, sondern auch das Energie-Angebot zu erhöhen. Die Regierungen „müssen alle Hebel gleichzeitig ziehen“, mahnt Zettelmeyer im Interview mit dem Handelsblatt.

Konkret plädiert er für eine Laufzeitverlängerung der deutschen Atomkraftwerke und eine Erhöhung der Gasförderung in den Niederlanden. Auch über das umstrittene Fracking müsse in Europa nachgedacht werden.

Zettelmeyer hat im Bundeswirtschaftsministerium Karriere gemacht, leitete dort die Grundsatzabteilung. Zuletzt arbeitete er für den Internationalen Währungsfonds in Washington. Seit September ist Zettelmeyer Direktor des Brüsseler Wirtschaftsinstituts Bruegel.

Das Krisenmanagement der Ampelkoalition in Berlin bewertet Zettelmeyer positiv. Das neue Entlastungspaket gehe in die richtige Richtung, „weil es versucht, erhebliche Entlastungen mit Anreizen zu weiteren Energieeinsparungen zu verbinden“.

Die Europäische Zentralbank (EZB) dagegen habe sich im Kampf gegen die Inflation verkalkuliert. „Das Ergebnis ist katastrophal, aber es ist schwer, der EZB Vorwürfe zu machen, wenn sich die komplette Ökonomenzunft vertan hat“, argumentiert Zettelmeyer.

Herr Zettelmeyer, Russland hat dank der hohen Energiepreise hohe Deviseneinnahmen, der Rubel strotzt vor Stärke. Zieht Europa im Wirtschaftskrieg mit Russland den Kürzeren?

Die Sanktionen sind nicht so effektiv, wie wir uns das vorgestellt haben. Die hohen Energiepreise helfen Russland kurzfristig. Die Frage ist: War das vermeidbar? Der Fehler lag darin, das Ölembargo anzukündigen, es aber nicht gleich umzusetzen. Diese Abfolge war sicher keine gute Idee, denn der Preis ist stark gestiegen, die Nachfrage aber nicht gesunken. Wie effektiv das Embargo nach Inkrafttreten am Jahresende ist, wird sich zeigen.

Brauchen wir weitere Sanktionen? Etwa einen Preisdeckel für russisches Öl und Gas, wie ihn die G7-Staaten und EU-Kommission vorschlagen?

Das ist in der Theorie eine super Idee. Wir setzen den Preisdeckel so, dass die Russen noch einen Anreiz haben zu exportieren, aber nicht sehr viel dabei verdienen. Dadurch schmälern wir sowohl den Verdienst Russlands als auch den Energiepreisschock für den Rest der Welt. Leider gibt es mehrere Durchsetzungsprobleme, allen voran, dass so ein Preisdeckel umgangen werden kann. Das Entscheidende wird daher sein, dass wir erst mal den Ölboykott durchsetzen.

Der Ökonom plädiert für eine Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke. (Foto: Pressefoto Bruegel) Jeromin Zettelmeyer

Europa leidet unter hohen Energiepreisen, es drohen Unruhen. Wie sollten europäische Regierungen darauf reagieren?

Sie müssen alle Hebel gleichzeitig ziehen. Auf der Angebotsseite muss Deutschland die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängern, nicht nur Vorkehrungen für einen Notbetrieb treffen. Die Niederlande sollten die Gasförderung erhöhen. Und die EU-Regierungen sollten Gas gemeinsam einkaufen, wie wir es bei den Coronaimpfstoffen erfolgreich gemacht haben. Auch auf der Nachfrageseite gibt es gute Gründe für eine staatliche Intervention. Wir könnten etwa die Temperatur in öffentlichen Gebäuden absenken und die Beleuchtung von Läden nach Ladenschluss abschalten.

Wie stehen Sie zu Preiskontrollen?

Ein Preisdeckel nach dem Vorbild Spaniens ist nicht ratsam, weil er den Anreiz zum Gassparen zerstört. Besser wäre eine Subvention, die Haushalte entschädigt, aber ihnen freilässt, wie viel sie tatsächlich verbrauchen. Auch wenn es schwieriger umzusetzen ist: Wir sollten nicht den Konsum subventionieren, sondern den Rückgang des Konsums.

Die Bundesregierung will „Zufallsgewinne“ der Energiebranche abschöpfen.

Ich halte die Besteuerung von „Zufallsgewinnen“ für akzeptabel, sofern klar ist, dass es sich um eine an die jetzige extreme Situation gebundene Ausnahme handelt. Das Gleiche gilt für kurzfristige Unternehmenshilfen, die den Zusammenbruch von zukunftsfähigen Wertschöpfungsketten verhindern sollen. Allerdings ist es wichtig, einen europäischen Wettlauf um Energiesubventionen zu vermeiden.

Und mittelfristig sollte die Energieintensität der deutschen Industrie gesenkt werden. Dadurch würde ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöht. Energieintensive Produktionsstufen könnten an Unternehmen in befreundeten Ländern ausgelagert werden, die verlässlicheren Zugang zu billiger Energie haben.

Die Deutschen sperren sich gegen längere Laufzeiten für Atomkraftwerke und gemeinsame Gaseinkäufe. Tut Deutschland zu wenig für die europäische Solidarität?

Ich glaube schon. Wir sind in einer Ausnahmesituation. Die Vorbehalte gegenüber einem gemeinsamen Gaseinkauf verstehe ich nicht.

Fracking wäre eine Möglichkeit, um die eigene Gasproduktion zu erhöhen. Müssten wir dieses Tabu brechen?

Grundsätzlich ja, weil wir von unseren Nachbarn nicht etwas verlangen können, was wir selbst nicht machen würden. Der einzige Grund, warum ich zweifele, ist, dass es einen Unterschied macht, ob man existierende Infrastruktur ausbaut, um eine Krise zu bewältigen, oder ob man etwas völlig Neues schafft. Denn wir sind uns ja einig, dass wir längerfristig vom Gas wegwollen. Daher stellt sich die Frage: Wie viel neue Infrastruktur rechtfertigt diese Krise? Und wie hoch ist das Risiko, dass diese Infrastruktur dann dem Prozess der Abgewöhnung von fossilen Brennstoffen schadet?

Diese Woche tagt die Europäische Zentralbank, und es wird ein großer Zinsschritt von bis zu 0,75 Prozentpunkten erwartet. Wird eine Rezession in der Euro-Zone damit unausweichlich?

Sie ist nicht unausweichlich. Wir haben in der Euro-Zone zwei starke Quartale hinter uns. Das dritte Quartal wird im Süden stark wegen des Tourismusbooms. Wir haben nach wie vor sehr starke Arbeitsmärkte. Es ist im Prinzip eine starke Wirtschaft, die zusätzliche Schläge verkraften kann, bevor sie in die Rezession geht. Die Frage ist: Wie viele Schläge brauchen wir, um die Inflation runterzubekommen? Und wird die Wirtschaft dann in eine Rezession rutschen?

Vita Jeromin Zettelmeyer Der Ökonom Jeromin Zettelmeyer ist seit September der neue Direktor des Brüsseler Thinktanks Bruegel. Der international bekannte Ökonom ist ein Experte für Fiskalpolitik und hat viel zur Eurozone publiziert. Seinen Doktortitel hat Zettelmeyer am Massachusetts Institute of Technology erworben. Der Beamte 2014 holte der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) ihn als Abteilungsleiter ins Wirtschaftsministerium. Die Jahre in Berlin zählt er zu den spannendsten seiner Karriere. Zettelmeyer war viele Jahre beim Internationalen Währungsfonds in Washington. Auch bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung hat er mehrere Jahre gearbeitet.

Und die Antwort?

Das hängt davon ab, was in der Ukraine und im Rest der Weltwirtschaft passiert – und auch davon, wie wir unsere Energiepolitik gestalten. Wenn wir gemeinsam mit den EU-Partnern das Energieangebot hochfahren und den Konsum senken, haben wir noch Spielraum, um eine Rezession zu vermeiden. Aber das Risiko ist sehr hoch. Die Kombination von sehr viel höheren Zinsen, wie wir sie erwarten, und hoher Unsicherheit auf dem Energiemarkt im Winter ist keine gute.

Hat die EZB zu spät reagiert?

Alle Zentralbanken haben zu spät reagiert, und relativ zum Zyklus hat die EZB weniger zu spät reagiert als die Fed. Möglicherweise hatte sie Glück, weil die Inflationsentwicklung in der Euro-Zone der in den USA hinterher war, und insofern hat die EZB aus den Fehlern der Fed lernen können.

Dennoch haben wir jetzt 9,1 Prozent Inflation.

Das Ergebnis ist katastrophal, aber es ist schwer, der EZB Vorwürfe zu machen, wenn sich die komplette Ökonomenzunft vertan hat.

Der Ökonom plädiert für eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten. (Foto: dpa) Atomkraftwerk

Moment: Gerade in Deutschland gab es Ökonomen, die auf die Inflationsgefahr hingewiesen hatten.

Ja, wenn man immer vor Inflation warnt, hat man alle zehn Jahre mal recht. Das Argument, was am meisten zieht, ist, dass es sowohl in der Euro-Zone wie auch in den USA in der Pandemie zu einer extrem starken Ausweitung der Geldmenge kam. Vermutlich gab es einen Moment, wo man sagen konnte, die Inflationsrisiken dieser Expansion überwiegen die Sorge davor, den Aufschwung abzuwürgen. Wir waren alle von der Idee überzeugt, dass die Pandemie zu einem dauerhaft niedrigen Wachstum führen könnte. Es war ein kalkuliertes Risiko, die Inflationsrisiken geringer einzustufen als die potenziellen Wachstumsrisiken. Wir haben uns da wahrscheinlich zumindest mit dem Zeitpunkt verkalkuliert.

Sorgen Sie sich angesichts der drohenden Rezession und der steigenden Zinsen um die Schuldentragfähigkeit in der Euro-Zone?

Das Risiko ist da, ist aber nicht akut, außer es gibt einen Unfall. Damit meine ich eine Situation wie in Italien während der ersten Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Salvini. Das war eine Episode der Verantwortungslosigkeit in der Wirtschaftspolitik. Aber ich halte es nicht für wahrscheinlich, dass sich das wiederholt. Solange das nicht passiert, haben wir das neue EZB-Instrument, um die Marktfluktuation bei den Zinsen einzudämmen.

Entwarnung also?

Wenn sich die Risikoaufschläge für südeuropäische Staatsanleihen in dem Bereich wie im Augenblick bewegen und die Regierungen nicht unverantwortlich handeln, werden sich die Märkte darauf verlassen, dass das EZB-Instrument wirklich zur Anwendung kommt. Das ist ein relativ starkes Sicherheitsnetz

Herr Zettelmeyer, wir danken für das Gespräch.

