Joe Biden in Polen „Ein entscheidender Moment für ganz Europa“

Einen Tag nach seinem Besuch in der Ukraine reist der US-Präsident nach Polen. Die Visite in Warschau könnte die Nato stärken – und Russland weiter provozieren.

Der US-Präsident wird zu einem Besuch in Polen erwartet. (Foto: AP) Joe Biden

Washington Der Besuch des US-Präsidenten in Polen kurz vor dem Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine soll gleich mehrere Zwecke erfüllen. Im Vordergrund steht das Versprechen, dass sich die Nato auf die Führungsrolle der USA verlassen kann. Joe Biden wolle in der Hauptstadt Warschau „die transatlantische Einheit und seine eiserne Unterstützung für unsere Verbündeten“ unterstreichen, betonte das Weiße Haus.

Am Montag ist der US-Präsident bereits in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Es war die erste Visite in dem Land sein Beginn des russischen Angriffskriegs vor fast genau einem Jahr. Aus Sicherheitsgründen war der Besuch nicht angekündigt worden. John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, hatte zuvor einen möglichen Besuch noch dementiert.

Die Reise nach Osteuropa ist auch als Signal der Entschlossenheit an Wladimir Putin gedacht: Denn während Biden am Dienstag eine Rede vor dem Warschauer Königsschloss hält, hielt Putin am gleichen Tag eine Grundsatzrede an das russische Volk.