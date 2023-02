 Joe Biden in Warschau: Warum die USA Polen neu entdecken

Im Ukrainekrieg rückt Polen ins Zentrum der europäischen Politik – und in den Fokus der USA. Präsident Biden sieht in Osteuropa die Zukunft der Nato-Verteidigungsstrategie.

Polen will deutlich mehr Geld für die Verteidigung ausgeben. (Foto: dpa) Flugabwehrraketen-Systeme von Typ Patriot der polnischen Armee

Washington Es ist ein Besuch mit Signalwirkung: US-Präsident Joe Biden will nach seinem gestrigen Besuch in Kiew am Dienstnachmittag vor dem Warschauer Königsschloss die „eiserne Unterstützung“ der USA für die Ukraine beschwören, teilte das Weiße Haus mit.

Der Auftritt dürfte die Botschaft der Stärke und Einigkeit, die Biden mit seiner Visite in der Ukraine am Vortag setzen wollte, unterstreichen. Zugleich ist der Besuch ein Zeichen des Widerstands gegen Wladimir Putin, denn ebenfalls am Dienstag hält der russische Präsident eine Grundsatzrede an das russische Volk in Moskau.

Biden hält sich bereits seit Montagabend in Polen auf. Seine Reise hat auch einen strategischen Hintergrund. Polen ist infolge des Kriegs ins Zentrum der europäischen Politik gerückt – und in den Fokus der USA.

