Das Partnerland der Hannover Messe will in Deutschland mit Batterierohstoffen punkten. Staatschef Joko Widodo versucht, Umweltbedenken auszuräumen.

Der indonesische Präsident sucht nach Investoren, die die Rohstoffe seines Landes nutzen wollen. (Foto: REUTERS) Joko Widodo in Jakarta

Jakarta Indonesiens Präsident Joko Widodo will auf der Hannover Messe eine Batteriepartnerschaft mit der deutschen Wirtschaft vorantreiben. Er setzt dabei auf einen Durchbruch in den Gesprächen mit dem Chemiekonzern BASF, der derzeit den Bau einer Nickel-Raffinerie in dem südostasiatischen Land prüft. Das potenzielle Investitionsvolumen liegt bei 2,4 Milliarden Euro.

Er hoffe, dass eine Einigung mit den deutschen Investoren kurz bevorstehe, sagte Widodo kurz vor Abflug im Gespräch mit dem Handelsblatt. Indonesische Regierungsvertreter sollen dazu unter anderem Gespräche mit BASF-Chef Martin Brudermüller führen, hieß es in Jakarta. „Wir laden auch deutsche Unternehmen wie Volkswagen, Audi, BMW und Mercedes-Benz ein, nach Indonesien zu kommen“, sagte Widodo.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen