Kabinett vor Vereidigung „Bedrohung für Israels Tech-Industrie“ – Radikale Regierung alarmiert Unternehmen

In der neuen Regierung bekleiden fromme Fanatiker zentrale Positionen, an diesem Donnerstag soll das Kabinett vereidigt werden. Israels Wirtschaft rechnet mit dem Schlimmsten.

Während in der Knesset das neue Kabinett vereidigt wurde, demonstrierten draußen zahlreiche Israelis gegen die neue Regierung. (Foto: Reuters) Proteste vor dem israelischen Parlament

Jerusalem Wohin steuert Israel? Die Wirtschaft ist alarmiert, die Opposition begleitete die Rede des neuen Ministerpräsidenten mit wütenden Zwischenrufen. In Jerusalem soll an diesem Donnerstag die rechts-religiöse Regierung von Benjamin Netanjahu vereidigt werden. Damit startet die am weitesten rechts stehende Regierung, die Israel je hatte. Erstmals sind auch rechtsextreme Politiker in der Koalition vertreten.

Das besorgt die Unternehmen im Land, vor allem Israels bisher starke Start-up-Szene ist beunruhigt über mögliche wirtschaftsfeindliche Entscheidungen, die die Innovationskraft der Nation nachhaltig gefährden könnten.

Führende Vertreter der Technologiebranche, die sich in der Regel nicht zu politischen oder religiösen Fragen äußern, fürchten, dass das Land an Anziehungskraft für Investoren verlieren könnte. In einem offenen Brief warnen mehr als 100 Topvertreter von Start-ups und Wagniskapitalfonds, dass die Rechtsradikalen und Ultraorthodoxen Israels Position als eine der führenden Tech-Nationen riskieren würden.

