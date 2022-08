Kabul Ein Jahr nach der Machtübernahme: - Taliban haben Afghanistan zum " traurigsten Land der Erde“ gemacht

Bangkok Dutzende Männer kauern vor dem Passamt in Kabul entlang einer Mauer im Staub. Die meisten haben Klarsichtfolien voller Unterlagen mitgebracht – in der Hoffnung, Reisedokumente zu erhalten, die ihnen die Ausreise aus Afghanistan möglich machen. Jamshid Roshangar marschiert die scheinbar endlose Warteschlange minutenlang mit seiner Handykamera ab und veröffentlicht das Video im Internet. Er möchte damit zeigen, wie groß der Drang ist, das von den Taliban beherrschte Land zu verlassen.

Am nächsten Tag will er wieder filmen – doch dieses Mal wird er von Taliban-Wächtern gestoppt. Sie hätten erst sein Smartphone zerstört und dann minutenlang auf ihn eingeschlagen, erzählt der 25-Jährige. „Um mich herum standen bestimmt 100 Leute, aber keiner hat es gewagt, dazwischenzugehen.“

Den Vorfall schildert Roshangar als exemplarisch für die Lage in seinem Heimatland seit der Machtübernahme der radikalen Islamisten vor einem Jahr. Die öffentliche Verwaltung ist heillos überfordert. Statt ihrem Volk zu dienen, herrschen die Taliban mit Angst und Brutalität.

Wer sich ihnen in den Weg stellt, muss mit dem Schlimmsten rechnen. Die Unzufriedenheit ist groß. Auf die tiefe Wirtschaftskrise und landesweite Hungersnot haben die neuen Machthaber in Kabul auch zwölf Monate nach ihrem Einmarsch in der Hauptstadt keine Antwort gefunden.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

In der humanitären Krise des Landes sind die Einwohner vor allem auf sich selbst angewiesen. Auch, weil die Wirtschaftshilfe aus dem Ausland nicht vorankommt.

Die Wirtschaft befindet sich im freien Fall

Roshangar lebt mit seiner Mutter und seiner Schwester in Kabul. In diesem Jahr schloss er in der Metropole sein Wirtschaftsstudium ab. Einen Job konnte er bisher nicht finden. „Die Arbeitslosigkeit ist riesig, es gibt keine Stellen“, sagt er. „Unter meinen 68 Kommilitonen kenne ich keinen einzigen, dem es gelungen ist, in Afghanistan eine Anstellung zu finden.“

Roshangars Vater zog wegen der desaströsen Wirtschaftslage in das Nachbarland Iran und arbeitet dort als Erntehelfer. Die Familie in Kabul lebt von dem Geld, das er nach Hause schickt. „Leben ist eigentlich das falsche Wort“, sagt Roshangar. „Wir überleben. Das ist alles.“

>> Lesen Sie hier auch: ln Afghanistan zeigt sich der Nutzen von Kryptowährungen

Afghanistans Wirtschaft befindet sich seit der Machtergreifung der Taliban im freien Fall. Offizielle Daten sind rar, Schätzungen der Weltbank beziffern den Einbruch der Wirtschaftsleistung auf 20 bis 30 Prozent. Wesentlicher Grund dafür ist das abrupte Versiegen ausländischer Hilfsgelder, die in der Vergangenheit mehr als 40 Prozent des afghanischen Bruttoinlandsproduktes ausmachten.

Aus Sorge, die regierenden Islamisten zu stärken, ist die internationale Hilfsbereitschaft stark gesunken. Seit Jahresbeginn versuchen die Vereinten Nationen 4,4 Milliarden Dollar für das Land aufzutreiben. Zugesagt wurde bisher die Hälfte. Erst 600 Millionen Dollar wurden tatsächlich bereits zur Verfügung gestellt.

Selbst für eine Notversorgung ist das zu wenig: Das Welternährungsprogramm, das Millionen von Bedürftigen mit Grundnahrungsmitteln aushilft, braucht nach eigenen Angaben zusätzliche Mittel von 900 Millionen Dollar, um seine Arbeit bis zum Jahresende fortsetzen zu können.

Die Wirtschaft in Afghanistan kommt nicht auf die Beine. Das Ausland trat dem Islamistenregime nicht. (Foto: Reuters) Zerstörte Geschäfte in Kabul

Rund 70 Prozent der afghanischen Haushalte gelingt es laut Daten von Hilfsorganisationen nicht, ihre Grundbedürfnisse abzudecken. „Es ist erschreckend, das Ausmaß des Hungers und das Wiederaufleben der Armut zu sehen, für deren Beseitigung wir so hart gekämpft haben“, beklagt Mohammad Nabi Burhan, Generalsekretär der Organisation Roter Halbmond in Afghanistan.

Die Menschenrechtslage ist weiter katastrophal

Von den Taliban kann die Bevölkerung kaum Unterstützung erwarten. Den Staatshaushalt von rund zweieinhalb Milliarden Dollar, den die Herrscher über Steuern und Abgaben zusammenkratzen konnten, wollen sie zur Hälfte für Verteidigung und innere Sicherheit ausgeben – viel Geld für Sozialprogramme bleibt da nicht.

Zudem gibt es auch keine Anzeichen, dass sich die Machthaber in Kabul auf westliche Geldgeber zubewegen wollen. Ihr Versprechen, weiterführende Schulen für Mädchen wieder zu öffnen, haben sie gebrochen. Frauen müssen sich verschleiern und sollten sich laut Religionspolizei am besten nur Zuhause aufhalten.

Reisen innerhalb des Landes sind ihnen nur mit männlicher Begleitung erlaubt. Insgesamt ist die Menschenrechtslage katastrophal. Laut einem vergangenen Monat veröffentlichten UN-Report wurden bisher 160 außergerichtliche Hinrichtungen bestätigt. Vielfach kommt es demnach zu willkürlichen Festnahmen und Folter.

Dass die Taliban dem langjährigen Chef der Terrororganisation Al-Kaida, Aiman al-Sawahiri, der Ende Juli von einer US-Drohne getötet wurde, in Kabul Unterschlupf gewährt hatten, erschwert eine Annäherung zusätzlich.

>> Lesen Sie hier auch: Erneut Tote bei Explosion in Kabul – IS spricht von Anschlag

Eine US-Delegation hatte zuvor mit Taliban-Gesandten in Usbekistan über die Freigabe von 3,5 Milliarden Dollar an eingefrorenen afghanischen Zentralbankgeldern verhandelt – die Hälfe des Betrags, den die Amerikaner beschlagnahmt haben.

Das Geld solle laut US-Außenministerium „zum Wohle des afghanischen Volkes“ eingesetzt werden. Eine Einigung, die sicherstellt, dass das Geld nicht in die Hände der Islamisten fällt, gibt es bisher aber nicht. Die Al-Kaida-Verbindungen der Taliban dürften das ohnehin geringe Vertrauen weiter untergraben.

Das Bankensystem funktioniert nicht

Zugleich brachte die Beschlagnahmung der im Ausland gelagerten Zentralbankgelder Afghanistans Finanzsystem an den Rand des Kollapses. Die Banken des Landes sind auch aufgrund westlicher Sanktionen noch immer kaum funktionsfähig. „Die humanitäre Krise kann nicht wirksam bewältigt werden, wenn die Vereinigten Staaten und andere Regierungen die Beschränkungen für den Bankensektor des Landes nicht lockern“, kritisiert die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.

Jamshid Roshangar in Kabul glaubt jedoch nicht daran, dass es einfache Lösungen gibt, mit denen der Westen Afghanistans Krise beenden kann. „Solange die Taliban an der Macht sind, wird es keinen Fortschritt geben“, sagt er. „Das Essen wird immer teurer werden und die Menschen immer ärmer.“

Seine Erlebnisse dokumentiert Roshangar seit einiger Zeit in öffentlichen Tagebucheinträgen auf Twitter. In einem davon schreibt er: „Ich vermute, dass Afghanistan heutzutage das traurigste Land der Erde ist.“

Mehr: Die Welt hat Afghanistan im Stich gelassen – Tiefe Einblicke in ein Land am Abgrund