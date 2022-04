Kalle Laanet im Interview Estnischer Verteidigungsminister: „Putin versteht nur die Sprache der Stärke“

Der estnische Verteidigungsminister Laanet hält ein baldiges Ende des Ukrainekrieges für unwahrscheinlich – und fordert die Nato zu mehr Einsatz im Osten auf.

Der estnische Verteidigungsminister sorgt sich um die Sicherheit der östlichen Nato-Mitgliedsländer. (Foto: Reuters) Kalle Laanet

Stockholm Der estnische Verteidigungsminister Kalle Laanet sieht die Expansionspläne des russischen Präsidenten Wladimir Putin noch nicht am Ende. „Wenn der Westen oder die Nato Putin nicht stoppen, wird er weiter und weiter gehen“, sagte er im Interview mit dem Handelsblatt. Der Kremlchef teste die rote Linie und Grenzen der westlichen Staaten konstant. Es sei nicht klar, was in Putins Kopf vorgehe. Die Geschichte habe aber gezeigt, dass er frühzeitig aufgehalten werden müsse.

Er sei zu „hundert Prozent davon überzeugt“, dass Putin nur die Sprache der Stärke versteht, sagte Laanet. Die Verhandlungen westlicher Politiker im Ukrainekrieg hätten den russischen Präsidenten nicht davon abhalten können, seine Pläne in der Ukraine umzusetzen.

