Kanada Polizei: Zehn Tote und mindestens 15 Verletzte bei Messer-Angriffen in Kanada

Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau äußerte sich am Sonntag schockiert. Die kanadische Polizeichefin sagte, noch sei kein Motiv bekannt.

Die Angriffe ereigneten sich an mehreren Orten, insgesamt gebe es 13 Tatorte, zwei Verdächtige seien auf der Flucht, teilte Rhonda Blackmore, Leiterin der kanadischen Polizei (RCMP), mit. (Foto: IMAGO/ZUMA Press) Pressekonferenz der Polizei zum Messerangriff

Weldon In Kanada sind Polizeiangaben zufolge bei einer Serie von Messer-Attacken in der ländlichen Provinz Saskatchewan zehn Menschen getötet und mindestens 15 weitere verletzt worden. „Ich bin schockiert und am Boden zerstört über die schrecklichen Anschläge heute“, sagte Ministerpräsident Justin Trudeau am Sonntag.

„Als Kanadier trauern wir mit allen, die von dieser tragischen Gewalt betroffen sind, und mit den Menschen in Saskatchewan.“ Die Angriffe ereigneten sich an mehreren Orten, insgesamt gebe es 13 Tatorte, zwei Verdächtige seien auf der Flucht, teilte Rhonda Blackmore, Leiterin der kanadischen Polizei (RCMP) in Saskatchewan, auf einer Pressekonferenz mit.

Die beiden Männer seien in einem schwarzen Nissan Rogue in der Stadt Regina gesichtet worden, etwa 320 Kilometer südlich der Tatorte in dem indigenen Reservat James Smith Cree Nation und dem Dorf Weldon. „Es hat den Anschein, dass einige der Opfer gezielt angegriffen wurden, andere wiederum zufällig. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es äußerst schwierig, ein Motiv zu nennen." In einer Erklärung der indigenen Vertreter hieß es, dass die Angriffe möglicherweise mit Drogen im Zusammenhang stehen. „Dies ist die Zerstörung, die wir erleben, wenn gefährliche illegale Drogen in unsere Gemeinschaften gelangen", sagte die Federation of Sovereign Indigenous Nations. Die Gruppe vertritt 74 indigene Gruppen in Saskatchewan.

Die James Smith Cree Nation ist eine indigene Gemeinschaft mit etwa 3400 Einwohnern, die hauptsächlich von Landwirtschaft, Jagd und Fischfang leben. Weldon ist ein Dorf mit etwa 200 Einwohnern.