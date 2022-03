Kandidatur Sergio Moro kämpft um Brasiliens Präsidentschaft – hinkt in Umfragen aber hinterher

Sao Paulo Vor der heißen Wahlkampfphase in Brasilien sind die drei führenden Präsidentschaftskandidaten nach Europa gereist: Zuerst wurde Ex-Präsident Luis Inácio Lula im November vom damals designierten Kanzler Olaf Scholz empfangen und von Emmanuel Macron wie ein Staatschef geehrt. Der rechtspopulistische Amtsinhaber Jair Bolsonaro reiste kurz vor Kriegsausbruch zu Wladimir Putin nach Russland und erklärte sich solidarisch.

Und jetzt versucht der Antikorruptionsrichter Sergio Moro, in Deutschland mit Besuchen bei Politik und Wirtschaft sein außenpolitisches Gewicht zu erhöhen.

Sechs Monate vor der Wahl steht der 49-jährige Moro in den Umfragen auf Platz drei der Kandidaten, mit rund neun Prozent der Stimmen. Das Feld führt der zweifache Ex-Präsident Lula an (44 Prozent), Amtsinhaber Bolsonaro (23 Prozent) liegt an zweiter Stelle.

Das Schicksal dieser drei Männer ist eng verknüpft. Sie prägen seit Jahren die Politik Brasiliens. Als Bundesrichter hat Moro im Verlauf der „Lava-Jato“- („Waschanlage“-)Korruptionsermittlungen Ex-Präsident Lula von der Arbeiterpartei 2017 für schuldig befunden und verurteilt. Daraufhin trat der seine Haftstrafe an und konnte nicht an den Wahlen 2018 teilnehmen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Diese gewann der bis dahin weitgehend unbekannte Ex-Militär Bolsonaro. Vor allem, weil die Brasilianer die Nase voll hatten von den Skandalen und Tricksereien Lulas und der Arbeiterpartei.

Erst als Volksheld verehrt, später als Befangener verachtet

Der Rechtspopulist Bolsonaro berief Richter Moro als Justizminister in sein Kabinett. Doch Moro trat eineinhalb Jahre später von seinem Amt zurück. Aus Protest, weil der Präsident die Korruptionsbekämpfung sabotierte, nachdem Bolsonaro und seine Familie in den Verdacht gekommen waren, selbst in illegale Aktionen verwickelt zu sein. „Da wollte ich nicht Komplize sein“, sagt Moro im Gespräch und redet weiterhin so nasal und tonlos wie als Bundesrichter, der er 22 Jahre lang war.

Keine Assistentinnen und Berater begleiten den Präsidentschaftskandidaten. Sein Tonfall ändert sich, sobald er auf die Knackpunkte in seiner Geschichte angesprochen wird. Und davon gibt es mehrere.

Denn einerseits kennt ihn seit den von ihm geleiteten Ermittlungen im „Lava-Jato“-Korruptionsskandal in Brasilien jeder. Er deckte auf, dass viele Milliarden Dollar zwischen dem Ölkonzern Petrobras, den Baukonzernen wie Odebrecht und Politikern unter der Regierung der Arbeiterpartei PT verschoben wurden. Moro verurteilte zahlreiche prominente Unternehmer und Politiker.

Dadurch wurde er zum Volkshelden. Noch nie hatte es jemand in Brasilien gewagt, die Elite zu verurteilen und ins Gefängnis zu stecken. Doch inzwischen würden ihn je nach Umfrage bis zu 50 Prozent der Brasilianer niemals wählen. Nur Bolsonaro hat eine noch höhere Ablehnungsrate. Auch Lula halten viele Brasilianer für unwählbar.

>> Lesen Sie hier: Brasiliens Albtraum: Ein Jahr Jair Bolsonaro

Der Grund für Moros Abstieg in der öffentlichen Meinung liegt offenbar darin, dass er als Richter zu eng mit der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet haben soll. Er habe Ex-Präsident Lula politisch verfolgt, heißt es, er sei befangen gewesen.

Das denken inzwischen nicht nur viele Brasilianer. Auch der Oberste Gerichtshof (STF) hat die Urteile Moros mit diesen Argumenten gegen Lula vor einem Jahr verworfen.

„Bei allem Respekt halte ich das Urteil des STF für einen großen Fehler“, verteidigt sich Moro. „Denn es bedeutet die Rückkehr der Straflosigkeit.“ Das gleiche Gericht, das das Urteil gegen Lula bestätigte und seiner Inhaftierung zustimmte, habe drei Jahre später plötzlich die Meinung geändert.

Das politische System habe sich erfolgreich gegen die Strafverfolgung zur Wehr gesetzt. „Ab einem gewissen Punkt hatten wir mehr Feinde als Unterstützer“, sagt Moro.

Moros Kritik an seinen Mitbewerbern um das Präsidentenamt

Warum er gehofft hat, als Bolsonaros Justizminister den Kampf gegen die Korruption weiterführen zu können? Schließlich hat Bolsonaro nie einen Hehl daraus gemacht, dass er Demokratie und Rechtsstaat geringschätzt, Diktatur und deren Folterknechte hingegen bewundert. Moro verteidigt sich mit dem schwachen Argument, dass es bei Bolsonaro bis zu dessen Wahlsieg keinen Verdacht auf Korruptionsverwicklungen gegeben habe. Zudem habe er gehofft, dass Bolsonaro sich im Amt mäßigen würde.

Moro hält es für ein ethisches Desaster, wenn Lula erneut Präsident würde. Lula und die Arbeiterpartei hätten bis heute weder ihre Mitschuld an der grassierenden Korruption noch an der ökonomischen Misere anerkannt.

Er finde es beschämend, dass Lula in Europa wie ein Staatsmann empfangen werde, aber dessen Korruptionsverwicklungen ausgeblendet würden. „Für uns Brasilianer, die wir Lulas Skandale kennen, ist das enttäuschend.“ Mit Blick auf Bolsonaro fällt seine Kritik zahmer aus: Moro will die Stimmen der enttäuschten Unterstützer Bolsonaros gewinnen. Doch so einfach werden die nicht zu Moro wechseln. Für sie ist Moro heute ein Verräter.

In Brasilien heißt es von Politikern, dass Moro hinsichtlich seiner Popularität nur schwer über die rund zehn Prozent Zustimmung hinauswachsen könne – und damit den Aufstieg anderer alternativer Kandidaten blockiere. Sein Wahlberater sagt, dass Moro im Wahlkampf etwas lockerer rüberkommen müsse, mehr als Kandidat. Daran werde man arbeiten.

Ob Moro bei seiner Deutschlandvisite an Fallhöhe gewinnt – das bleibt abzuwarten.

Mehr: Endzeitstimmung für Bolsonaro: Superminister Guedes wird zur Belastung für Brasiliens Präsidenten