 Kartenzahlung: Wie Griechenland aus Schwarzgeld Steuereinnahmen macht

Mit einer Steuerlotterie bringt der griechische Fiskus die Verbraucher dazu, mehr Zahlungen per Karte abzuwickeln. Das Glücksspiel lohnt sich für den Staat.

Kartenzahlungen sind in Griechenland für den Fiskus einfach zu erfassen, weil in Griechenland alle Kartenterminals in Echtzeit mit der Finanzverwaltung vernetzt sein müssen. (Foto: dpa) Bankautomat Griechenland

Athen Bald ist es wieder so weit. In wenigen Tagen dreht sich in Griechenland die virtuelle Lostrommel. Dann steht fest, wer in diesem Monat Geld vom Fiskus geschenkt bekommt. Als Hauptgewinn winken 50.000 Euro. Fünf Gewinner erwarten je 20.000 Euro.

Außerdem werden 50 Gewinne zu 5000 Euro verlost und 500-mal 1000 Euro ausgezahlt. „Forolotaria“ heißt das Spiel, Steuerlotterie. Unter dem Strich lässt sich der Finanzminister die Verlosungen pro Jahr 10,8 Millionen kosten – in der Erwartung, am Ende ein Vielfaches zu kassieren. Die Auslosung findet immer am Monatsende statt.

Ziel der Lotterie ist es, Kartenzahlungen attraktiver zu machen und so die Schattenwirtschaft zu bekämpfen. Sie wird in Griechenland auf 22 Prozent des offiziell ermittelten Bruttoinlandsprodukts geschätzt.