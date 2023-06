Katar-Gate Comeback einer Ausgestoßenen – Eva Kaili drängt zurück auf die politische Bühne

Eva Kaili, Schlüsselfigur von „Katar-Gate“, kämpft gegen die Korruptionsvorwürfe der belgischen Behörden. Die Griechin sieht sich als Opfer einer Verschwörung.

Die belgische Justiz wirft der Griechin vor, Teil eines kriminellen Netzwerks gewesen zu sein. (Foto: Reuters) Eva Kaili nach ihrer Entlassung aus der U-Haft

Brüssel Eva Kaili hat für ihr WhatsApp-Profil ein Zitat abfotografiert, das dem indischen Freiheitskämpfer Mahatma Ghandi zugeschrieben wird. „Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.“ Ein Satz, der viel darüber verrät, wie sich die griechische EU-Abgeordnete sieht – und was sie vorhat.

Die frühere Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments steht im Zentrum einer Korruptionsaffäre, die Brüssel seit Monaten beschäftigt. Die belgische Justiz wirft Kaili vor, Teil eines kriminellen Netzwerks gewesen zu sein, das Ländern wie Marokko und Katar politischen Einfluss in der EU verschafft haben soll.

Es geht um Geldkoffer, Geheimdienste und mutmaßlich gekaufte Reden: „Katar-Gate“ gilt als größter EU-Skandal der vergangenen Jahre.

Kaili saß vier Monate in Untersuchungshaft, getrennt von ihrer zweijährigen Tochter. Die Ermittlungen dauern an, aber die Griechin schmiedet schon Pläne für ein Comeback, will wieder an Sitzungen des Europaparlaments teilnehmen.