Katastrophe Waldbrand in Griechenland lässt langsam nach

Ein Hubschrauber schüttet während eines Waldbrandes in der Nähe von Athen Wasser über ein Waldgebiet.

Athen Ein massiver Waldbrand in Griechenland hat nach mehr als zwei Wochen allmählich nachgelassen. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren aber noch immer Hunderte Feuerwehrleute am Montag damit beschäftigt, kleinere Feuergebiete zu bekämpfen.

Am Wochenende war Verstärkung für den Kampf gegen das Feuer in der Region Evros im Nordosten des Landes nahe der Grenze zur Türkei geschickt worden. Damit waren insgesamt 741 Feuerwehrleute im Einsatz.

Der Waldbrand war am 19. August ausgebrochen und vereinigte sich kurz darauf mit anderen Feuern zu einem massiven Inferno. Die Flammen verwüsteten dem EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus zufolge mehr als 93 000 Hektar Fläche. Damit ist es der größte einzelne Brand in einem EU-Land seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2000. 20 Menschen sollen von den Flammen getötet worden sein.

Ein weiteres Feuer brach am Montag in bewaldetem Gebiet am nördlichen Stadtrand von Athen aus. Mehr als 70 Feuerwehrleute gingen unterstützt von zwei Flugzeugen und drei Hubschraubern dagegen vor und brachten die Flammen teilweise unter Kontrolle, wie die Feuerwehr mitteilte.

Griechenland und Israel wollen Brände mit KI erkennen

Griechenland arbeitet mit Israel an Künstlicher Intelligenz zum Aufspüren gefährlicher Waldbrände. Sein Land könne dabei ein Testfeld für israelische Technik sein, sagte der Griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Montag bei einem Treffen mit seinem israelischen Kollegen Benjamin Netanjahu auf Zypern. „Wir sprechen bereits mit Israel über KI-gestützte Lösungen, die uns Möglichkeiten zur Früherkennung bieten werden“, fügte er hinzu.

Israel gehört zu den Ländern, die Griechenland mit Löschflugzeugen und Einsatzkräften beim Kampf gegen die aktuellen Waldbrände unterstützen. Netanjahu sagte, es gehe nicht nur um den Kampf gegen Waldbrände, sondern auch darum, sie mit Hilfe Künstlicher Intelligenz früh zu erkennen. „Dies ist wirklich einer der Bereiche, in denen wir sagen, dass wir es gemeinsam besser machen werden“, sagte er.

