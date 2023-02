 Katastrophenschutz: Wie sich Japan durch kontinuierliche Verbesserungen gegen Erdbeben rüstet

„Kaizen“ ist das Prinzip der ewigen Verbesserung. Japan zeigt, wie es auf den Erdbebenschutz übertragen wird – und so Menschenleben retten kann.

Der vor 20 Jahren gebaute Büroturm soll im Falle einer Erdbebenkatastrophe als Evakuierungszone, Versorgungsstation und Kraftwerk für die Bewohner des Viertels dienen. (Foto: IMAGO/Xinhua) Aussicht von Roppongi Hills

Tokio Als in der Türkei die Erde bebte, wurden viele Hochhäuser zu Todesfallen. In Japan sind sie bei Erdbeben Fluchtburgen. Ein Beispiel ist der 238 Meter hohe Hochhauskomplex Roppongi Hills in Tokio.

Der vor etwa 20 Jahren gebaute Büroturm soll im Falle einer Erdbebenkatastrophe als Evakuierungszone, Versorgungsstation und Kraftwerk für die Bewohner des Viertels dienen. Die Stützen bestehen aus Stahlrohren, die speziell mit Beton verstärkt sind. 192 elektronisch gesteuerte Öldämpfer stabilisieren den Turm, wenn starke Erdstöße ihn ins Schwingen bringen.

Außerdem gibt es im Gebäude ein großes Gaskraftwerk, das bei einem Stromausfall nach einem Erdbeben auch die umliegenden Stadtviertel mit Strom versorgen kann. Und in einem Lager im Keller sind genug Notrationen vorhanden, um etwa 10.000 Menschen drei Tage lang mit Nahrung und Wasser zu versorgen.