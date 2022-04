Kathryn Kimball Mizelle Umstrittene US-Richterin hebt Maskenpflicht im Flugzeug auf

Die Juristin wurde vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump ernannt. Nun sorgt Kathryn Kimball Mizelle mit einem weitreichenden Urteil für großen politischen Wirbel.

Die Rechtsanwaltskammer hielt die Juristin vor ihrer Ernennung für „nicht qualifiziert“ und verwies auf ihre mangelnde Expertise. (Foto: Privat) Kathryn Kimball Mizelle

New York Es war ein Urteil mit sofortigen und weitreichenden Folgen. Am Montagnachmittag entschied US-Bundesrichterin Kathryn Kimball Mizelle, die landesweite Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln sei illegal und müsse daher aufgehoben werden. Einige Passagiere und Flugbegleiter nahmen schon im Flieger die Masken ab und jubelten.

Kurz danach erklärte die Transportbehörde TSA, das Tragen von Masken nicht mehr zu kontrollieren. Für alle amerikanischen Airlines gilt nun: Die Maske im Flieger ist freiwillig. „Wer eine gut sitzende Maske trägt, der schützt sich selbst, auch wenn andere um ihn oder sie herum keine Maske tragen“, teilte die Fluggesellschaft Delta mit.

Die 35-jährige Republikanerin hat sich damit an die Spitze einer intensiven und oft politisch geführten Debatte katapultiert. Erst vor einer Woche hatte die Seuchenbehörde CDC die Maskenpflicht bis Anfang Mai verlängert, mit Verweis auf die erneut rapide steigenden Infektionszahlen.