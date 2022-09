Kernkraft Atommüll-Endlager an deutscher Grenze: Schweizer Pläne lösen Sorgen in Berlin aus

Die Schweiz will nahe der Grenze zu Baden-Württemberg Atommüll lagern. Bundes- und Landesregierung fürchten Belastungen für die Bürger.

Die Schweiz will offenbar ein Endlager für Atommüll bauen. (Foto: dpa) Atommüll

Berlin Die Pläne der Schweiz, an der Grenze zu Deutschland ein Atommüll-Endlager zu bauen, stoßen auf Kritik. Der stellvertretende Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Innenminister Thomas Strobl (CDU), sagte dem Handelsblatt: „Die Entscheidung der Schweiz werden wir kritisch begleiten.“ Dabei sei klar, dass dort, wie für jeden anderen Endlagerstandort auch, „die höchsten Sicherheitsstufen angelegt werden“. Er forderte die Schweiz auf, bei der Umsetzung „sehr eng grenzüberschreitend, als Nachbarn“ zusammenzuarbeiten.

Am Wochenende war bekannt geworden, dass die Schweiz nahe der baden-württembergischen Ortschaft Hohentengen Atommüll lagern will. Das Gebiet mit dem Namen Nördlich Lägern war vor einigen Jahren als eher nicht geeignet eingestuft worden, wurde nun aber doch ausgewählt, wie die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) am Samstagabend mitteilte. Genauer erläutern will die Nagra dies am Montag.