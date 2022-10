Klaus Regling Abschied von „Mister Euro-Rettung“

Seine Milliardenprogramme hielten in der Schuldenkrise vor zehn Jahren die Währungsunion zusammen. Agilität empfiehlt der 72-Jährige seinem Nachfolger.

Der langjährige ESM-Direktor scheidet aus. (Foto: imago/GlobalImagens) Klaus Regling

Klaus Regling geht, wie er gekommen ist: leise, ohne großes Aufheben. Zum Abschied schenkten ihm die Finanzminister in der Euro-Gruppe am Montagabend einige Flaschen Wein und viel Schokolade. „Es geht das Gerücht um, dass ich Schokolade mag“, kommentierte Regling gewohnt trocken.

Der verschmitzte Ökonom, der am Tag seiner Abschiedsparty seinen 72. Geburtstag feierte, wird als „Mister Euro-Rettung“ in Erinnerung bleiben. „Er saß schon in der Euro-Gruppe, als sie noch gar nicht Euro-Gruppe hieß“, bemerkte EU-Währungskommissar Paolo Gentiloni. Das war in den späten 1990er-Jahren, als Regling in der EU-Kommission an der Einführung der Gemeinschaftswährung arbeitete.

In der Schuldenkrise vor zehn Jahren wurde der gebürtige Lübecker zum ersten Chef des Euro-Rettungsschirms ESM berufen. Er war verantwortlich für die Milliardenprogramme für die fünf Länder Griechenland, Irland, Portugal, Spanien und Zypern.