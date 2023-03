Klima USA wollen mit sechs Milliarden Dollar Dekarbonisierung der Industrie fördern

Durch einen Fonds sollen bis zu 50 Prozent der Kosten für neue Klimatechnologie übernommen werden. Das soll auch die Wettbewerbsfähigkeit der US-Industrie sichern.

Die Gelder sollen vor allem der Stahl-, Aluminium- und Zementindustrie zukommen. (Foto: AP) Industrie

Washington Die USA wollen mit sechs Milliarden Dollar die Senkung von Treibhausgas-Emissionen der Industrie fördern. Das Geld solle in einen Fonds fließen, aus dem bis zu 50 Prozent der Kosten für die Entwicklung neuer Technologien in Wirtschaft und Forschung übernommen werden sollen, teilte die US-Regierung am Mittwoch mit.

Energieministerin Jennifer Granholm sagte, das Programm zur sogenannten Dekarbonisierung werde dazu beitragen, die Umweltverschmutzung zu verringern und die Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Industrie zu sichern.

Es ziele insbesondere auf energieintensive Branchen wie der Stahl-, Aluminium- und Zementindustrie ab, die fast ein Viertel der Treibhausgasemissionen in den USA verursachten.

