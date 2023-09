 Klima: Von der Leyens Privatjet-Flüge sorgen für Kritik

Innerhalb von zwei Jahren flog EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für ihre Dienstreisen 57 Mal mit dem Privatjet. Das sorgt für Kritik von den Linken.

Brüssel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat innerhalb von zwei Jahren knapp 60 Privatjet-Flüge für ihre Dienstreisen genutzt. Ein Sprecher der EU-Kommission bestätigte der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel einen Bericht der „Bild”-Zeitung. Er verteidigte von der Leyen und betonte, dass von der Leyen in der Regel Linienflüge nutze, in den Jahren 2021 und 2022 aber wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger Linienflüge verfügbar gewesen seien. Zudem unterhalte die Kommission im Gegensatz zu vielen nationalen Regierungen keine eigene Flugbereitschaft.